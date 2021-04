Thomas Bach Jørgensen og familien er faldet rigtigt godt til i Viby og Roskilde-området efter udflytningen fra Nørrebro.

S-kandidat fra Viby: Et liv i balance for børne-familierne

Roskilde - 02. april 2021 kl. 15:06 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

- Jeg vil ikke mindst arbejde for, at børnefamilierne kan få et liv i balance indenfor vores lokale samfund.

Sådan forklarer Socialdemokratiets nye kandidat fra Viby den 35-årige Thomas Bach Jørgensen om, hvorfor han nu stiller op ved efterårets valg til Roskilde Byråd. Ved partiets nylige urafstemning blandt medlemmerne kom han ind på en plads som nummer 11 og har dermed gode chancer for at blive valgt.

- En sikker og velfungerende tilværelse er så afgørende. Vi skal have gode daginstitutioner, hvor børnene har det godt, mens vi voksne er på arbejde. Så får hele familien det godt.

- Dernæst skal vi f.eks. have sikre skoleveje, så man også kan være regne med, at børnene ikke kommer i fare, mens de skal til den ene eller anden adresse, efter at skolerne i Viby er lagt sammen. Vi andre kan jo ikke gå trygt på arbejde, hvis vi samtidig skal gå rundt og være bange for, hvad der sker med vore børn.

Alle generationer

Samtidig har Thomas Bach også blik for, at alle generationer kan have glæde af hinanden i et lokalsamfund som Viby.

- Vi skal også have nogle senior-boliger, som ældre kan flytte ind i, når de ikke længere har lyst til at passe et stort parcelhus. På den måde kan vi samtidig få frigjort nogle store familie-boliger, som nye børne-familier kan rykke ind i.

- Efter min mening hænger det hele jo sammen, og vi får et bedre samfund, når alle generationer kan leve side om side, forklarer han.

På tur til Roskilde

Den unge familie fra Viby tager ofte ind til Roskilde med bil eller toget, som børnene er glade for at køre med.

- Så tager det også kun 7 minutter, og vi skal ikke tænke på at finde en p-plads, forklarer Thomas Bach.

- Roskilde er jo en dejlig handelsby med mange forskellige butikker. Det er en kvalitet, man lægger mærke til, når man som jeg er vokset op i et område, hvor meget lukker ned, og siden har boet på Nørrebro.

- I Roskilde er der en venlig og åben stemning, som vi nyder under turen gennem hovedgaden. Så får vi en kop kaffe på torvet, og bagefter skal vi ned til havnen, hvor børnene er meget glade for legepladsen.

En aktiv by

- Vi er også meget glade for at leve i Viby, hvor man også kan få de nødvendige dagligvarer. Her er vi blevet godt modtaget af venlige mennesker, og jeg er kommet med i old boys-fodbold.

- I det hele taget er det vigtigt, at der er en aktiv by med et godt foreningsliv med mange muligheder. F.eks. ved at gå til spejder, dyrke gymnastik eller andre idrætsgrene, forklarer Thomas Bach.

Han valgte for et år siden at melde sig ind hos Socialdemokratiet, fordi det bedst afspejler hans holdninger ,

Dog ikke når det gælder international politik, hvor han ønsker et bedre samarbejde med de vigtige europæiske partnere som Tyskland og Frankrig, fremfor mere fjerne og nationalistiske størrelser som Israels nuværende regering eller en ultrakonservativ østriger.

- Jeg er almindelig lønmodtager, der hverken er særlig fattig eller rig. Socialdemokratiet tænker på, at hele samfundet skal fungere for alle, og det går jeg også ind for, fortæller han.

Vi skal kunne rumme Lindegården

Udflytningen af en del af det psykiatriske bosted Lindegården fra den vestlige del af Roskilde til den lille stationsby med 4.500 sjæle har været et stort emne i den forløbne periode.

- Jeg kan godt se, at det kan virke lidt voldsomt i et mindre samfund som vores. Men nu er antallet jo reduceret til 35 beboere, og vi bør have overskud til også at kunne rumme disse mennesker, siger Thomas Bach.

- Samtidig er det meget afgørende, at det nye bosted placeres på en måde, så det ikke vil hindre udbygningen af de lokale sports-faciliteter i området, fremhæver han.

Blå bog

Navn: Thomas Bach Jørgensen

Født 1986 i Fakse, hvor

Faderen drev et landbrug og samtidig arbejdede som værkfører, mens

Moderen arbejdede i en bank.

Efter folkeskolen kom han på idrætsefterskole i Haslev.

Blev så udlært murersvend i et Fakse-firma.

Tog HF-eksamen i København og tog bagefter en uddannelse i

Samfundsfag og Idræt på Københavns Universitet

Er nu projektleder i Europabevægelsen.

Flyttede til Roskilde Kommune og Viby for fire år siden sammen med

Hustruen arbejder hos DGI på Kildegården.

Parret har to små børn på 4 og 2 år.

Valgt som nr. 11 på Socialdemokratiets liste til Roskilde Byråd ved efterårets kommunevalg.