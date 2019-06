Henning Sørensen ønsker tillykke til Joy Mogensen - i 2012, da han var formand for Socialdemokratiet, og hun blev valgt som spidskandidat efter at have overtaget borgmesterposten efter Poul lindor Nielsen året forinden. Nu kan han ønske tillykke igen, men skal også i gang med at finde en person til at afløse hende som borgmester. Foto: Thomas OPlsen

S i tænkeboks om borgmesterpost

Roskilde - 27. juni 2019

Joy Mogensens udnævnelse til kultur- og kirkeminister stiller Socialdemokratiet i Roskilde over for spørgsmålet om, hvem der skal være borgmester i Roskilde.

Et borgmesterskifte er som bekendt allerede planlagt, fordi Joy Mogensen, 38, venter sit første barn til oktober, og i forbindelse med den forestående barselsorlov er det aftalt, at den nuværende formand for plan- og teknikudvalget, Tomas Breddam, skal indtræde som borgmestervikar. Men ét er at finde en vikar, noget andet er af finde en ny borgmester på lang sigt, og den snak mangler at blive taget.

- Jeg tror, Joy bliver en fremragende kulturminister! Men som gruppeformand er det ikke den mest perfekte situation at stå i. Vi har en række presserende opgaver, for nu at sige det mildt, og det betyder, at den plan, vi har for Joys orlov, skal være anderledes, end vi havde forestillet os.

Jeg forventer, at regeringen kommer til at sidde i fire år, og det, vi har forholdt os til, har været en midlertidig situation, som vi er vi nødt til at drøfte på et gruppemøde i aften. Før kan jeg ikke sige noget om, hvordan gruppen forholder sig, siger Henning Sørensen.

Han forventer et ekstraordinært byrådsmøde tirsdag, hvor Joy Mogensen vil kunne træde ud af byrådet. Hvis socialdemokraterne, som har flertal i byrådet, har nået at finde en permanent fordeling af posterne til den tid, vil den ny konstituering kunne vedtages ved den lejlighed. Alternativt er der mulighed for en midlertidig mellemløsning, indtil der kommer en varig løsning efter sommerferien - eller også en helt tredje model.

