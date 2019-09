Der har været store lokale protester mod planerne om et psykiatrisk tilbud til 35 beboere i Viby. Der er også udbredt politisk skepsis, men Socialdemokratiet holder fast. Foto: Kim Rasmussen

S holder fast trods udbredt skepsis mod Lindegårdsplan

Roskilde - 06. september 2019 kl. 08:47 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke verdens mest solide flertal, der tegner sig i byrådet, inden det i næste uge skal vedtages at sætte gang i en lokalplan, der giver Københavns Kommune mulighed for at opføre en socialpsykiatrisk instituation med 35 beboere på Kavsbjerggaard-grunden ved Viby Idrætscenter.

På økonomiudvalgets møde onsdag fik Socialdemokratiet, som i byrådet må fraregne deres egen eksborgmester Poul Lindor Nielsens støtte, opbakning fra SF og Radikale Venstres sammenlagt to mandater.

Venstre og Dansk Folkeparti vil stemme nej til lokalplanen, mens Konservative og Enhedslisten tager forbehold.

Enhedslisten har tre ændringsforslag, som kan få partiet omvendt.

De vil have antallet af beboere ned på 20 på baggrund af borgernes bekymringer og udtalelser fra fagpersoner. Dernæst vil de have Roskilde Kommune til at købe grunden og udleje den til Københavns Kommune. Formålet er at have hånd i hanke med, at Københavns Kommune ikke laver om på, hvilken gruppe patienter institutionen skal huse. Endelig vil de have etabaleret en borger-følgegruppe.

Socialdemokratiet har ikke drøftet ændringsforslaget endnu, men politisk ordfører Gitte Kronbak Nielsen forventer ikke, at borgmesterpartiet kommer til at give sig mere.

Forslaget fra Enhedslisten betragter hun ikke som et alternativ, men en undskylding for ikke at stemme for.

Hun kan ikke se, at det skulle ændre noget at udleje grunden til Københavns Kommune, og for hende er det væsentligste, at de ikke kan beslutte at placere mere end 35 beboere på institutionen.

- Vi har lyttet til, at borgerne ikke ville have 70 beboere og har sagt 35 i stedet, og vi har ændret placeringen, så det ikke er i vejen for en udbygning af idrætsfaciliteterne. Så jeg kan ikke forestille mig andet, end at vi holder fast, siger Gitte Kronbak Nielsen.

