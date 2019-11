S har mistet sit flertal i byrådet

Pierre Kary er ny løsgænger i byrådet i Roskilde.

Roskilde - 25. november 2019 kl. 09:01 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokraterne, som ved valget sikrede sig 16 af byrådets 31 mandater, har ikke længere flertal alene.

Pierre Kary, Svogerslev, som var blandt de nyvalgte ved valget for to år siden, meddeler mandag morgen, at han har meldt sig ud af Socialdemokratiet. Det skyldes, at han ikke kan stå inde for det budgetforlig, som S har indgået med DF og R, og som betyder, at grundskylden stiger.

I en pressemeddelelse skriver Pierre Kary:

»Efter mange overvejelser kan jeg desværre ikke stå inde for et budget med både skatteforhøjelse og nedskæringer. Problemet med kommunens økonomi ligger ikke i, at borgerne betaler for lidt skat eller forventer for meget, så løsningen ligger derfor ikke i højere skatter og nedskæringer. Min politiske og ideologiske tilgang til hvordan byrådet bedst kan levere stærk velfærd findes et andet sted end hos Socialdemokratiet. Jeg kan derfor ikke fortsætte som medlem af Socialdemokratiet. Det er med et tungt hjerte at jeg tager afsked med mine Socialdemokratisk kolleger, som er passioneret om Roskilde og har de bedste intentioner for vores borger.

Et meningsfyldt budget skal tage fat i årsagerne til vores økonomiske udfordringer. Byrådet skal skabe en dynamisk og progressiv by i stabil vækst og udvikling, som er lige så god til at tiltrække statslig og privat investering som at tiltrække børnefamilier; en handelsby, med god regionaltransport, varieret boligtilbud, og landets bedste folkeskoler og uddannelsestilbud. Jeg mener, at jeg bedst kan påvirke denne retning ved at opbygge en kommune med både en stærk økonomi og stærk kernevelfærd, som medlem af et parti der deler min politiske tilgang.

Jeg har allerede talt med nogle partiledere fra byrådet, og glæder mig til, i de kommende måneder, at holde grundige samtaler med dem, for at vurdere, hvor jeg bedst kan føre den politik, som jeg mener er i borgernes interesse. Jeg vil også tale med borgerne fra hele kommunen, for at høre om deres oplevelser.«

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Pierre Kary.