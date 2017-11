Stemmerne er ved at blive talt op. Socialdemokratiets valgsejr står helt fast, men der er spænding om, hvem der tager de 16 pladser. Foto: Kristian Jørgensen

S blev størst i hver en krog af kommunen

Roskilde - 22. november 2017 kl. 14:52 Af Kristian Jørgensen

Der er ikke de store nuancer fra valgsted til valgsted i Roskilde, hvor Socialdemokratiet gjorde rent bord og blev det største parti ved samtlige 19 valgsteder.

Socialdemokratiets går frem næsten over det hele, og Venstre går tilsvarende tilbage over en bred kam.

Kun Snoldelev stikker ud på det punkt. Her går borgmesterpartiet tilbage med 1,3 procentpoint, men er stadig klart størst med 38,5 procent. Samme sted går Venstre en anelse frem med 0,4 procentpoint til 28,3 procent.

For resten af byrådets partier endte valget mere eller mindre i status quo.

Ud over Venstre er Enhedslisten det eneste parti, der bliver mindre i byrådet. De taber et af sine tre mandater efter et resultat på 7,2 procent, og tilbagegang på 16 valgsteder ud af de 19.

Konservative får som eneste parti ud over Socialdemokratiet et større hold og vokser fra et til to mandater, selvom fremgangen samlet set kun er på 0,6 procent. Her er det især et godt valg i Jyllinge, der gør udslaget.

Radikale Venstre bliver byrådets mindste parti og går tilbage på 17 valgsteder.

Dansk Folkeparti beholder sine tre mandater, men går tilbage på 16 valgsteder. Værst går det dem i Vor Frue, hvor Dansk Folkeparti falder fra 16,7 til 11,2 procent.

Samme sted har Liberal Alliance sit bedste valg med seks procent, men spidskandidat Knud Damgaards hjemby kan ikke sikre ham et mandet.

Alternativets spidskandidat, Lene Lindkvist Okholm, kan heller ikke komme i byrådet på opbakningen hjemme fra Trekroner, hvor partiet klarer sig bedst med 7,7 procent.

Trekroner skiller sig ud ved at have større udsving end de andre valgsteder. Resultatet her må gøre ondt på SF, da de er bydelens største tabere med en tilbagegang fra 14,2 til 9,4 procent.