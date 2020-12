Se billedserie Formanden for Beskæftigelsesudvalget Bent Jørgensen (V)

S-V i fælles aktion for en bedre integration

Roskilde - 18. december 2020

Socialdemokratiet og Venstre i Roskilde er nu gået sammen i en fælles aktion for at skabe bedre integration for kommunens indvandrere og deres efterkommere.

Sådan fortæller formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen (V) og det socialdemokratiske byrådsmedlem Tuncay Yilmaz, der i mange år også var formand i foreningen bag moskéen i Allehelgensgade.

Gennem længere tid har de i fællesskab forberedt et oplæg, som de nu også fået tilslutning til i hele udvalget. Ifølge det nye forslag skal der især sættes ind på tre områder: Flere i arbejde, flere i uddannelse og flere kvinder ud i samfundet.

Roskilde er i forvejen blandt landets bedste kommuner, når det gælder om at få indvandrere og deres efterkommere i sving.

Men der er fortsat tre gange så mange ledige blandt kommunens ca. 3.000 indvandrerne, omkring 15 pct., end blandt borgere i Roskilde med dansk baggrund. I dette tal er ikke medregnet folk på sygedagpenge, under jobafklaring eller i fleksjob og på førtidspension.

Ude i samfundet En anden central idé i det nye S-V-forslag er, at det skal foregå ude i samfundet - og ikke fra kommunale kontorer - hvis det for alvor skal virke.

Både Tuncay Yilmaz og Bent Jørgensen henviser til de gode erfaringer, der har været med et lokalt beskæftigelseskontor i den store bebyggelse Æblehaven mellem Holbækvej og Ringstedvej.

- Samtidig ønsker vi at inddrage indvandrernes egne organisationer i dette arbejde, for så virker det bedre, forklarer de to byrådsmedlemmer.

Her satser de både på paraplyorganisationen Integrationsrådet, hvor en række danske organisationer, f.eks. Roskildes store boligselskab og Byens Hus ligeledes er med, samt de etniske foreninger, der findes for kommunens større indvandrergrupper: Tyrkere, arabere, afghanere og somaliere.

Derimod skal organisationer med religiøs baggrund ikke deltage, da det vil sender et forkert signal i forhold til sådan en opgave, der hører til det normale, civile samfund, organiseret i kommunen.

- Vi er overbevist om, at vi kan komme længere på denne måde, end det hidtil er lykkedes, forklarer de to byrådsmedlemmer.

Glemte de gamle - En deltagelse på arbejdsmarkedet, i uddannelserne og andre aktiviteter sammen med andre, er altid nøglen til en endnu bedre integration, fortæller Tuncay Uilmaz og Bent Jørgensen.

- Dermed kan vi også gøre noget for at løse den isolation, som blandt andet en del ældre indvandrer-kvinder befinder sig i.

De to lokale politikere erkender, at det store antal flygtninge, der er kommet til i de senere år, har taget meget af opmærksomheden og ressourcerne. Derfor er indvandrerne fra tidligere perioder blevet glemt lidt, og det vil de nu gøre noget ved.

Til gengæld ydede mange frivillige en stor indsats for at hjælpe flygtninge til at fungere i Roskilde, og disse gode kræfter er også meget velkomne i det nye initiativ.

- Integration er et fælles ansvar, som vi med dette forslag inviterer alle aktører og borgere til at deltage i, forklarer Bent Jørgensen og Tuncay Yilmaz.