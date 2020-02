Der er i den grad gravet grøft mellem flertallet og mindretallet i klima- og miljøudvalget i sagen om grus i Vindinge. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: S, K og Radikale vil ikke sætte tommelskruer på grusgigant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S, K og Radikale vil ikke sætte tommelskruer på grusgigant

Roskilde - 07. februar 2020 kl. 09:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tegner til, at der ikke kommer et krav fra Roskilde Kommune over for Region Sjælland og Nymølle Stenindustri om, at grusgiganten skal finde en anden vej ud af kæmpegrusgraven ved Vindinge, når virksomheden måske får lov til at grave yderligere grus i området.

Da først kommunen spurgte Nymølle Stenindustri om konsekvenserne af et forslag, som ville tage hensyn til borgerne i Vindinge og sende grusbilerne uden om byen på en længere vej ud af grusgravområdet, så foldede S, K og Radikale deres kort i klima- og miljøudvalget.

Det fik Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre til at sende sagen i byrådet.

- Vi håber jo, at vi kan finde nogle fornuftige politikere i flertalsgruppen, som godt kan se, at de er valgt til at varetage borgerne i Vindinges interesser, mere end en grusggiant, som piver over, at vi stiller krav. Nymølle vil stadig gerne grave grus i området, så mon ikke de tjener penge selv med de rammer, vi mener, der skal stilles op for grusgravningen, siger Enhedslistens Henrik Stougaard.

- Vi har stillet os på borgernes side i den her sag, sammen med Venstre og Enhedslisten. Det ville socialdemokraterne, de konservative og de radikale ikke. Det må de så forklare årsagen til blandt borgerne i Vindinge. Siden sidste møde har Nymølle fået lov til at komme med deres indspil til det forslag, som der politisk var enighed om ved sidste møde. Nymølles piverier knækkede så rygraden på de tre partier. Vi har holdt fast i, at der skal være en rækkefølgeplan for, hvad der skal graves hvornår. Der skal være en retableringsplan, så de store kratere bliver lukket, før nyt tages i brug, og så skal vi have en anden udkørselsvej - netop så vi kan få lukket nogle af de kæmpe månelandskaber, som Nymølle har lavet. De ønsker at lægge udkørselsvej gennem nogle af hullerne, så de hverken bliver lukkede eller retableret. Det skal vi ikke ligge under for politisk, siger Gitte Simoni (DF), som gæsteoptrådte på udvalgsmødet efter forfald fra partiets Karsten Lorentzen.

Ifølge Gitte Simoni gælder det nu om at finde et fornuftigt flertal i byrådet, som kan hjælpe Vindinge-borgerne, og så vil hun stå på tæerne af den socialdemokratiske udvalgsformand Karim Arfaoui for at sikre, at han får gjort det helt klart over for Region Sjællands udvalg for regional udvikling, hvad Roskilde ikke længere vil være med til i grusgravningens tegn.

- Jeg kommer selv til at skubbe på hos formanden i regionsrådsudvalget, Peter Jakobsen (DF), siger Gitte Simoni.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udvalgsformand Karim Arfaoui (S) eller udvalgets anden socialdemokrat Torben Jørgensen om årsagen til, at de synes, det er okay, at Nymølle får lov til at køre gruslastbiler forbi Vindinge på hele den side af byen, der vender ud mod Hedeland.

relaterede artikler

Brugerundersøgelse i Vindinge er fyldt med støv og støj 11. december 2019 kl. 13:30

Vindinge og Hedeland uenige om grusvej 21. november 2019 kl. 14:07