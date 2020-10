S: Har vi givet Solum for lang line?

Der er grund til at se på, om Roskilde Kommune har været for venlig over for Solum.

Det mener Karim Arfaoui (S), der er formand for klima- og miljøudvalget, efter at det er kommet frem, at kommunen siden sommerferien har været vidende om, at Solums bjerge af haveaffald var langt højere end tilladt, men først i sidste uge udstedte et påbud til virksomheden om at få bragt tingene i orden.