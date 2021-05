Vibys trafikale smertensbarn, viadukten under jernbanen, bliver ikke udvidet i samarbejde med Banedanmark, så kommunen må selv bære hele udgiften. Plan- og teknikudvalget skal nu se nærmere på, hvordan det kan løses. Foto: Kim Rasmussen Foto: RIECK

S: Forkert at kæde viadukt sammen med omfartsvej

Roskilde - 27. maj 2021 kl. 13:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Banedanmarks melding tidligere på måneden om, at der går mindst 25 år, før der er statslige penge til at udvide viadukten i Viby, var for Venstre anledning til at vække planerne om en omfartsvej nord om byen til live.

Det undrede Jens Børsting (S) sig over, da byrådet onsdag havde forslaget oppe at vende.

- Kommunen er allerede i gang med at tilrette de projekter, der allerede ligger, så man kan komme videre, og vi ikke taber tid mere end højst nødvendigt. Derfor undrer det mig, at Venstre bringer omfartsvejen på bane i denne her forbindelse, for den vil vi måske - om ikke andet så af økonomiske grunde - udsætte, indtil vi får lavet den formentlig dyrere løsning for viadukten. Efter vores opfattelse løser omfartsvejen ikke de problemer, der er inde i Viby, sagde Jens Børsting.

Ikke lige nu Han tilføjede, at en pris på en omfartsvej ikke er kendt, men formentlig bliver endnu dyrere end de 35 millioner kroner, der forventes.

- Vi har ikke noget imod, at der bliver kigget på det, men vi synes bare ikke, at det er lige nu, vi skal belaste vores forvaltning, som er virkelig hårdt spændt op med andre ting i øjeblikket. Nu har vi fået det her dask over næsen om, at viadukten ikke kan laves sammen med Banedanmark, så det bliver givet dyrere for os, men de penge må vi finde i de kommende budgetter, for alle har behov for en løsning, sagde Jens Børsting.

Socialdemokraterne forslag, som endte med at få bred opbakning, gik på at sende spørgsmålet om en viadukt og krydset ved Ørstedvej/Toftehøjvej/Damgårdsvej blev sendt til behandling i plan- og teknikudvalget, hvorefter det kan forventes, at der kommer en blok til budgetforhandlingerne.

Mest presserende DF's Karsten Lorentzen var enig.

- Det er klart, at en omfartsvej vil være fantastisk i forhold til at løse problemer om tung trafik, men det er bare ikke det, der er prioriteringen lige nu. Vi vil meget gerne se på det, men først må vi se på det, der er presserende, sagde Karsten Lorentzen.

Den radikale Jeppe Trolle ville have skudt omfartsvejen ned helt fra starten og stillede forslag om, at det slet ikke skulle indgå i overvejelserne. Det forslag fik ikke opbakning fra andre end ham selv.

Enighed om rækkefølge Venstres forslag om at udarbejde budgetblokke for begge forslag, dvs. både en udvidelse af viadukten og en omfartsvej, fik kun opbakning fra Konservative og Liberal Alliance, men afstanden mellem partierne var slet ikke så stor, konstaterede Jette Tjørnelund (V).

- Der er to udfordringer - med den tunge trafik og med det mest problematiske kryds i Viby - og vi er sådan set enige i, at det er dét, der haster allermest. Vi vil bare gerne have en budgetblok ind, så vi kan få det forberedt, og så kan begge dele komme med som en mulighed. Det er jo ikke sådan, at vi skal tage stilling til en omfartsvej her og nu, men for at vi kan have en diskussion på et kvalificeret grundlag, er vi nødt til at have muligheden, og derfor vil vi gerne have begge dele med, sagde hun.

Det skete ikke i første omgang, men nu går sagen videre til plan- og teknikudvalget og senere til budgetforhandlingerne, som vil vise, hvilke ønsker der bliver penge til at gennemføre.

