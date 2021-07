Se billedserie 12. oktober 2012. Joy Mogensen får blomster af daværende partiformand Henning Sørensen, efter at hun er blevet valgt som Socialdemokratiets borgmesterkandidat. Det var hendes flotte valg i 2017 - snarere end valgforbundet med Alternativet - der gav S absolut flertal, mener Henning Sørensen. Foto: Thomas Olsen

S: Absolut flertal skyldtes ikke kun valgforbund

Roskilde - 22. juli 2021 kl. 14:53 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det gjorde ondt på Alternativet at se, hvordan dets 1165 stemmer var med til at sikre Socialdemokratiet absolut flertal i kraft at det valgforbund, der blev indgået mellem de to partier.

Det kunne man læse i gårsdagens udgave af DAGBLADET, hvor Alternativets nuværende forperson, Lene Bjerrum, også gav udtryk for, at hun aldrig ville have indgået i den samme valgtekniske alliance.

Den udlægning vil Socialdemokratiets tidligere gruppeformand, Henning Sørensen, dog ikke helt skrive under på.

- Man tager det lidt for givet, at tingene ville have udviklet sig, som de gjorde, også hvis der ikke var blevet indgået det valgforbund mellem S og Alternativet, og det er der ingen, der siger, at de ville. Jeg er ret sikker på, at da Alternativet valgte at gå sammen med Socialdemokratiet, havde de en formodning om, at det ville kunne styrke dem, fordi der ville være flere, der stemte på dem, når der var mindre risiko for stemmespild, så det kan ikke udelukkes, at Alternativet fik flere stemmer, fordi de var sammen med S, end de ellers ville have fået. Det kan også være, at nogle af dem, der stemte på Alternativet, uden valgforbundet ville have stemt på Joy Mogensen eller en anden socialdemokrat, fordi de dér ville have større sikkerhed for at få indflydelse med deres stemme, så jeg synes ikke, man kan sige, at det var Alternativet, der gav S absolut flertal, siger Henning Sørensen.

Har holdt sig til forlig

Han mener, at den helt store fortælling om valget i 2017 var, at det etablerede en bydronning i Roskilde, hvor Joy Mogensens personlige stemmetal var et af de allerhøjeste i hele landet. At hendes imponerende valg tilmed skaffede S absolut flertal, er mindre afgørende.

- Nu er valgperioden ikke helt slut endnu, men vi har hele vejen igennem arbejdet meget bevidst på, at vi ikke kom i den situation, at en afstemning blev 16-15. Vi har aldrig benyttet os af det absolutte flertal. Tværtimod har vi hvert år lavet budgetforlig med andre partier, og i selve konstitueringen delte vi også poster ud til andre partier, selv om vi ikke havde behøvet - også til Alternativet, som havde fået poster, som de ellers ikke ville have fået, siger Henning Sørensen, som også var formand for partiet, da Joy Mogensen i 2012 blev valgt som borgmesterkandidat..

Kun én gang har Socialdemokratiet afgjort et spørgsmål i byrådet alene ved hjælp af egne stemmer. Det skete den 17. juni 2020, hvor et forslag om at udsætte vedtagelsen af kommuneplanen blev stemt ned med stemmerne 15-14. De 15 var socialdemokrater, de 14 var V, DF, EL, K, SF og LA. R undlod, og én DF'er var fraværende.

