Rytterstafet hylder Roskilde Dyrskues 50-års jubilæum

For at hylde Roskilde Dyrskues 50-års jubilæum skal ryttere fra hele Sjælland ride en jubilæumsstafet med mål på Dyrskuepladsen i Roskilde til åbningsceremonien fredag.

- Jeg synes, det er vigtigt at støtte op om nogle traditioner og gengive, hvordan det var engang. Jeg vil også gerne være med til at gøre dette års åbning af dyrskuet lidt mere festlig. Når vi kommer så mange heste ridende langs vejene giver det et signal om, at der sker noget lidt ekstra i år, siger Mette Poulsen.

Hun har selv deltaget i Roskilde Dyrskue i mange år med sine heste på forskellige måder, dels med udstilling og show. Derfor lå det også helt natuligt for hende at være med til at hylde Roskilde Dyrskues 50-års jubilæum.

Alle racer kan være med

Stafetten begynder i ugen op til selve dyrskuet, hvor der i forskellige byer bliver samlet et hold ryttere, der skal føre stafetten videre. Og i modsætning til selve dyrskuet, så er alle heste uanset race velkommen til at deltage i stafetten.

- Det her åbner op for, at der er en større mængde heste og deres ryttere, som kan få muligheden for at være med. Det giver en større mangfoldighed til hestesporten, som jeg synes er en rigtig fin ting, siger Mette Poulsen.

På Mette Poulsens hold er de i alt 12 ryttere, som skal ride tidligt fredag morgen, så de kan være med inde på pladsen til selve åbningen af Roskilde Dyrskue.

De er otte ryttere som begynder den 17 kilometer lange rute fra Mette Poulsens hjem i Borup og på vejen slutter ryttere sig til fra Solrød og tune.

Mette Poulsens hold består blandt andet af hendes selv på den 15-årige Frederiksborg-hoppe Safira, hendes 23-årige datter, Charlotte Poulsen på den femårige Frederiksborg-hoppe Alma, som er føl af Safira.

Samt hendes to ridepiger 13-årige Cecilie Bieber Graversen på den 20-årige fjordhest Milla, og 13-årige Victoria Krall på den 20-årige Bonnie, der er en welsh-blanding.

- Jeg har været med som hjælper på dyrskue før, og jeg glæder mig til at skulle ride sammen med andre til dyrskuet. Det bliver ret hyggeligt at ride sammen med andre, man normalt ikke rider sammen med, siger Cecilie Bieber Graversen.

- Bare det at være der inde og have sin hest med I stedet for kun at være der som hjælper. Det bliver noget helst specielt at have hest med, supplerer Victoria Krall.

Flot kommer det til at se ud, når både heste og ryttere rider afsted i deres fineste puds og med fanebærer.