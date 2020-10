Rutineret rektor om ny regel: Man tilvænner sig lynhurtigt

På Roskilde Katedralsskole er mundbind ingen ny regel. Her indførte man påbuddet ved skolestart. - Jeg kan godt forstå, det føles irriterende, men der er mange, der har det værre end os, siger gymnasiets rektor Claus Niller Nielsen. Han har et råd til de mange uddannelsessteder, der nu skal følge samme regel. - Lad vær med at lade det fylde for meget. Det synes jeg måske er det vigtigste råd, siger han. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen