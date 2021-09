Seks partier er blevet enig om indholdet i budgettet for 2022. Fra venstre er det Jeppe Trolle (R), Anna Bondo Nielsen (EL), Tina Boel (SF), borgmester Tomas Breddam (S), Jette Tjørnelund (V), Lars Lindskov (K) og Gitte Kronbak Nielsen (S). Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Rundt nul uden dikkedarer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Rundt nul uden dikkedarer

Roskilde - 01. september 2021 kl. 05:02 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det var en forståeligt glad og tilfreds borgmester, der tirsdag aften kunne præsentere et forlig om næsten også kommunale budget.

Det lykkedes nemlig Tomas Breddam (S) at få bred opbakning til det, som fra flere sider blev betegnet som et »ro på-budget.« Således har Socialdemokratiet hele fem budgetpartnere - V, EL, K, SF og R - idet kun Dansk Folkeparti og Liberal Alliance endte med at forlade forhandlingerne undervejs.

Budgettet, der altså har støtte af 27 af byrådets 31 mandater, er i balance, hvilket især skyldes et beskedent anlægsbudget, hvor der »kun« er afsat 154 millioner kroner. Når beløbet er lavt, skyldes det, at stibroen over motorvejen er skubbet et år, så de første 22 millioner kroner til projektet først optræder i 2023 - og således, at det bliver det ny byråd, der tager endelig stilling til, om broen i det hele taget skal opføres.

Med tanke på, at det er valgår, er det et valgbudget med bemærkelsesværdigt få gaver. Den klart største er, at den besparelse på 25 millioner, som har været en fast bestanddel af de senere års budgetter, er stillet i bero.

- Vores fokus har været stift rettet imod de medarbejdere, der har været i frontlinjen under coronapandemien, og det, jeg nok er mest stolt over, er, at vi har lagt en linje, hvor vi giver organisationen en pause i forhold til, at vi ikke skaber en masse forandringer for de folk, der er ude i frontlinjen. Vurderingen er, at de har brug for et år, hvor der ikke skal sættes en masse nye ting i gang, og hvor vi kan bruge tiden på at konsolidere organisationen, uden at sætter det politiske udviklingsarbejde i stå, siger Tomas Breddam.

- Hovedelementet er, at vi har fjerne besparelser Der er ingen besparelser på Roskilde Kommunes budget næste år. Når produktivitetsforbedringerne er fjernet, betyder det også, at driftsbudgettet er blevet 25 millioner kroner højere - og så har vi det samme at lave kommune for næste år, som vi har haft i år. Det, vi også har koncentreret os om, er at lave en masse indsatser for velfærd, når det gælder anlægsbudgettet. Vi har lavet en masse nødvendige velfærdsínitiativer - og så har andre ting måttet glide i baggrunden, tilføjer borgmesteren.

Gitte Kronbak, Socialdemokratiets politiske ordfører, fremhævede en ny kunstgræsbane i Himmelev som en af de investeringer, der bliver gjort i velfærd.

- Er kultur kernevelfærd? Det synes vi i allerhøjeste grad, det er, for det rammer i bredden, sagde Gitte Kronbak, der også glædede sig over, at der bliver penge både til at ændre på bygninger til borgere med særlige behov og til en analyse af mere tidssvarende boliger til den samme målgruppe.

Vindinge Skole bliver udbygget med fire undervisningslokaler, ikke i form af pavilloner, men i en permanent udbygning. Desuden er der sat penge af til en ny børneinstitution i Jyllinge. Det glædede samtlige partier sig over.

- Grundlæggende er det en kedeligt budget uden dikkedarer. Der er fundet flere penge til velfærd i 2022, og det er vi rigtig glade for, og vi er glade for, at det er finansieret uden skattestigninger, men vi må også sige, at det er så som så med nytænkning. Vi har fundet finansieringen ved at skubbe anlægsbudgettet og skubbe de ideer, der var - men vigtigt, at der er fundet et budget i balance i 2022. Vi har nogle udfordringer i kommunen, og for os har det været meget afgørende, at der er balance i 2022 - og så må vi jo håbe, det fortsætter fremover, sagde Jette Tjørnelund (V), som også fremhævede, at der bliver penge til at sætte udearealer i stand ved Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdskolen og Sankt Jørgens Skole.

Lars Lindskov (K) var ligeledes tilfreds med det løft, som skoler og institutioner får. På andre områder måtte han sande, at K ikke er talstærk nok til at få alle sine ønsker igennem.

- Vi ville gerne have haft flere private til at løse opgaver for kommunen. Det har vi ikke kunnet finde flertal for i det omfang, vi gerne ville, men vi har fået nogle budgettekster ind, som gør, at vi kan arbejde videre med det, og med den tone og det forhandlingsklima, der har været, er jeg sikker på, at vi også med venstrefløjspartierne nok skal kunne finde nogle pragmatiske løsninger til fordel for borgere og virksomheder, sagde Lars Lindskov.

Også Enhedslisten havde mange ønsker til budgettet, som ikke blev opfyldt.

- Det her budget er ikke et festfyrværkeri, for der var ting, vi godt ville have bidraget mere til - fx flere sagsbehandlere, ekstra støtte til Insp! - der er ufatteligt mange områder, vi gerne ville være gået ind i. Men vi har valgt at prioritere et stop af de årlige effektiviseringer og besparelser.

Grunden til, at vi er med i budgettet, er helt klart, at det er lykkedes at få neutraliseret de effektiviseringer på 25 millioner kroner, der har været i budgettet i årevis, siger Anna Bondo Nielsen.

Særligt tre områder - det specialiserede socialområde, voksen-socialområdet og ældreområdet - har været og er udfordret, og dem er EL stærkt bekymret for.

- Vi havde gerne set, at man havde taget mere højde for at kunne støtte de områder, så de kan klare at leve op til et budget, og vi er bekymrede for, om de med dette budget kan leve op til det næste år - men det, vi har opnået med neutraliseringen af besparelserne på 25 millioner, er en opbremsning af yderligere besparelser. Alle områder har været presset af effektiviseringer, hvor alle har skullet løbe lidt stærkere, og det har vi sat en bremse på i første omgang, siger Anna Bondo Nielsen.

Også for Tina Boel (SF) vejede det tungt, at besparelser blev undgået.

- For os er det vigtigt, at vi kan gå ud med et velfærdsbudget. Derfor er der heller ikke nogen særlige driftsudvidelser, og det er rigtigt, at vi kunne have ønsket meget mere, men vi er tilfredse med det budget, der ligger. Vi har været igennem en coronakrise, der har taget hårdt på vores medarbejdere på de store velfærdsområder, hvor de har stået i front 24-7. Dem har vi gerne ville give mere ro og stabilitet ind i hverdagen. Derfor er vi særligt tilfredse med, at den årligt tilbagevendende rammebesparelse på 25 millioner kom ud, og at de statslige midler til minimumsnormeringer bliver brugt på en måde, så de komme helt ud til pædagogisk personale i daginstitutionerne, siger Tina Boel.

Hun tror, at nogle vil mene, at budgettet er for uambitiøst på det grønne område, .

- Men med de forudsætninger og økonomiske rammer, som vi har haft, er vi tilfredse med både midler til skovrejsning og med 450.000 kroner, vi har sendt videre til klimarådet. Og så er det vigtigt for os, at vi ikke forpligter os til at bygge stibroen over motorvejen. Allerhelst havde vi set, at den slet ikke var med, men det er lykkedes at skyde den et år, så det er det nye byråd, der træffer beslutningen, siger Tina Boel.

Jeppe Trolle (R) har det lige omvendt med stibroen.

- Broen har i adskillige budgetforlig været nævnt som noget, der er på vej, og der står vi ved de aftaler, vi har lavet, på trods af uro blandt borgerne, og derfor står broen stadig i budgettet. Den er flyttet et år, men jeg ser det som en kæmpe sejr, at den stadig er der, siger Jeppe Trolle, som på den anden side er enig med SF i, at budgettet kunne have været mere grønt.

- Men man må også acceptere, at der er brug for et år med ro på, og så håber vi, at vi kan blive mere ambitiøse på anlægssiden næste år, siger Jeppe Trolle, som måtte sluge en kunstgræsbane, men også glæde sig over, at der ikke er flere kunstgræsbaner at finde i overslagsårene.