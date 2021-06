Se billedserie Raquel Lopes har spillet rugby siden marts og er »hooked«. Bag hende sidder træner Philip Kingston.Foto: Thomas Olsen

Rugbyklub på udkig efter kvinder: Det er ikke en maskulin sport

Roskilde - 11. juni 2021 kl. 13:34 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

For mange vil billedet af en rugbyspiller nok være en småbister, karseklippet nordengelsk mand med store bøffer.

Raquel Lopes er hverken høj eller bred, og hun har ikke svulmende overarme eller et olmt ansigtsudtryk. Men rugbyspiller, det er hun.

- Tidligere tænkte jeg, at det var en maskulin sport, men det synes jeg ikke, efter jeg er begyndt at spille. For jeg kan finde ud af det, og hvis jeg kan, så kan alle. Rugby bliver måske set som en aggressiv sport, men hvis du kender teknikken, er det overhovedet ikke aggressivt, siger hun.

Raquel Lopes er fra Portugal og har været au pair i Roskilde siden oktober. Hun havde aldrig prøvet at spille rugby, før hun i marts faldt over et opslag fra Roskilde Rugby Klub, der har kvindeholdet Roskilde Valkyries.

- Jeg tog til min første træning og var solgt med det samme. Holdet var for det første meget søde og hjælpsomme, og det er en vanedannende sport. Så snart du er begyndt, kan du ikke stoppe igen, siger hun.

I kan takle mig Roskilde Rugby Klub forsøger at tiltrække flere spillere til kvindeholdet ved at nedbryde nogle af de forestillinger, der er om sporten som maskulin og voldsom.

Roskilde Rugby Klub har fået sin egen øl. Det er Musicon Mikrobryggeri, der brygger Fiji Fuel og sælger den for en femmer ekstra, som går til rugbyklubben. Samarbejdet har også ført til en rugbydag på bryggeriet fredag den 11. juni.

Ifølge kvindetræner Philip Kingston har holdet plads til alle uanset størrelse, form og alder.

- Meget af det er taktisk. En lille person kan sagtens takle mig i gulvet, hvis de har den rigtige teknik, siger new zealænderen, der nok er godmodig, men bygget som en mejetærsker.

Han har boet i Roskilde i otte år med sin kone og nu tre børn. Han har spillet rugby hjemme i New Zealand og har i Danmark trænet Christianshavns herrehold samt U18-landsholdet.

- Jeg trak mig tilbage for 10-12 år siden, og når jeg står på sidelinjen får jeg altid lyst til at løbe ind på banen, siger han om den vannedannende sport, som også er en god måde at komme i form, blive stærk og få nye venner.

Kan blive stort Han tror, der er et stort uudnyttet potentiale for rugby i Danmark, hvor der på kvindesiden er 10 hold og dermed rundt regnet 200 udøvere. Men det er blevet en olympisk disciplin, hvad der kan være med til at øge interessen.

- Jeg tror, Danmark har et stort uudnyttet potentiale. Mange danskere vil gerne være aktive og holde sig i form. Det opfylder rugby, og så er der noget vikingeslag over det. Men der er det stigma omkring rugby, at det er en voldelig sport, og det er meget mere end det, siger Philip Kingston.

Roskilde Valkyries er lige for tiden ovenpå, efter de har vundet deres første turneringskamp. Holdet blev dannet i starten af 2020, men på grund af corona er de først begyndt at spille kampe tidligere i år.

- Efter al den træning er det godt, at de kan prøve den ægte vare, siger træneren.