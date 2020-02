Rotterne har det fortrinligt på Lilleø ud for Jyllinge. Nu vil kommunen dem til livs med gift for første gang i otte år. En rotte er drægtig i 20-24 dage og føder mellem seks og 12 unger. Fem uger efter fødslen er hunrotterne klar til at lave et nyt kuld. Foto: Erik Thomsen/Scanpix

Artiklen: Rotter har det for godt på ø - der bruges gift for første gang i otte år

Rotter har det for godt på ø - der bruges gift for første gang i otte år

I de seneste par måneder er der aflivet over 100 rotter på øen, og alene i januar måtte 30 af de forhadte skadedyr lade livet. De mange dyr viser, at bekæmpelsen ikke har været tilstrækkelig.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her