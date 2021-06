Se billedserie Gråbrødre Skole ombygges til boliger og skal bidrage til at få flere beboere ind i Roskildes centrum. (Foto: Roskilde Kommune)

Roskildes udviklingsplan: Hundreder af nye boliger er på vej

Roskilde - 12. juni 2021

Flere hundrede nye boliger er på vej i Roskildes Bymidte eller ganske tæt på. Det kom frem i et oplæg fra Teknisk Forvaltning og dens direktør Martin Holgaard, da byrådet var samlet til seminar om kommunens udvikling.

Flere af byrådets medlemmer var faktisk overrasket over, at udbygningen i Roskilde er så omfattende. Men når projekterne besluttes og udvikles i flere mindre lokalplaner, kan det godt være svært at bevare et samlet overblik.

De netop færdiggjorte og kommende boliger i Roskildes Bymidte er et resultat af den 'fortætnings-politik', som kommunen har gennemført i en årrække.

Man ønsker at få flere beboere i centrum, så byen ikke ligger øde hen, når butikkerne har lukket.

Samtidig er der et stort ønske hos mange mennesker om at komme til at bo i en levende lille storby som Roskilde, hvor der er let adgang til mange forskellige forretninger, café-liv samt et stort udbud af kulturelle aktiviteter.

Derfor ønsker mange at flytte til Roskilde, og denne efterspørgsel gør, at investorer ikke er bange for at bygge de nye boliger i byen.

Projekter på vej

Blandt de projekter, som nu er vedtaget og på vej, er følgende:

Hjørnet af Møllehusvej og Helligkorsvej ved Kildegården tæt på rundkørslen. Her skal der opføres 35 nye boliger, og en byudvikler har købt arealet af kommunen.

I den gamle Gråbrødre Skole skal der opføres 40 nye boliger. Her er det en betingelse, at de klassicistiske bygninger fra den gamle kommunale realskole bevares, mens der opføres en ny fløj i samme stil på den østlige del af grunden, nærmest Hersegade.

I Ringstedgade skal der bygges boliger på området, hvor der tidligere var bilforhandler og tømmerhandel. Det kommer til at foregå i flere projekter, og det samlede antal ventes at løbe op i mindst 100 boliger.

På Sortebrødre Plads bag ved Superbrugsen skal der bygges boliger på området nærmest Dronning Margrethes Vej. Her har hidtil været p-pladser i grundniveau, men efter opførelsen af det nye p-hus er der flere pladser i dette, end der tidligere var på hele pladsen. Her ventes der at kunne blive mindst 50 nye boliger.

