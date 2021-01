Hans-Bo Hyldig er som hovedejer af FB Gruppen manden bag store byggeprojekter som den nye bydel på Grønttorvet i Valby og et storstilet boligbyggeri i Holbæk. I Roskilde ville han bygge nyt stadion med erhverv og boliger tilknyttet, men projekt er noget punkteret. Foto: Thomas Olsen

Roskildes tre rigeste: De har formue på 9,6 milliarder kroner

Med næsten to milliarder kroner ekstra i pengetanken springer Hans-Bo Hyldig hele 48 pladser frem på den årlige liste over Danmarks rigeste, som Berlingske har lavet. Dermed er han sin Roskilde - sin hjembys næstrigeste.

3,3 milliarder kroner er den entreprenante Svogerslev-borger og hovedejer af FB Gruppen god for ifølge avisen. Dermed bider han efterhånden Roskildes rigeste, Winnie Liljeborg, i haserne. Hun har fire milliarder kroner tilbage af sin Pandora-formue, hvilket gør hende til landets 32. rigeste.

Hun er dumpet lidt ned ad listen. Det skyldes ikke fejlslagne forretninger, men derimod at hun har doneret en lille milliard til sin egen fond, Liljeborgfonden, som støtter flere projekter i lokalområdet såsom Julemærkehjemmet og et nybyggeri på havnen, hvor Sagafjord (også hendes) lægger til.

2,3 milliarder kroner lyder Gjørup-formuen på. Det er det samme som året før, så når familien må se sig gå lidt ned ad listen over Danmarks rigeste, skyldes det, at andre har fået pengene til at yngle.