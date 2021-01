Roskildes sportsminister Claus Larsen (S), der er formand for byrådets Kultur- og Idrætsudvalg. Foto: Kenn Thomsen

Roskildes sportsminister: - Godt for vores fodbold

Roskilde - 06. januar 2021

- Jeg er overbevist om, at det her bliver godt for vores fodbold i Roskilde.

Sådan siger den lokale sportsminister Claus Larsen (S), der er formand for byrådets Kultur- og Idrætsudvalg til nyheden om, at en gruppe lokale erhvervsfolk nu har overtaget FC Roskilde og skyder penge i at skabe en bedre fremtid for klubben.

- Når klubben nu får et stærkere og langt mere lokalt grundlag, tegner udsigterne sig pludselig betydeligt lysere, mener Claus Larsen.

Gennem årene har han været en flittig gæst til FC Roskildes hjemmekampe i Rådmandshaven og har kunnet følge holdet op- og nedture både i 1. og 2. division.

- Jeg tror også, at der er et stort potentiale i Roskilde, som i betragtning af byens størrelse bør kunne placere sig bedre i dansk fodbold. Men det kræver jo, at kræfterne bliver brugt på den rigtige måde, og det må klubberne jo selv styre på grundlag af deres sportslige resultater.

Roskilde Kommune giver allerede elitestøtte til begge de lokale hold i 2. Division Øst, FC Roskilde og KFUM.

- Vi har ingen planer om at ændre på det, og den nuværende corona-krise samt de omfattende besparelser hos kommunen for budgettet i 2021 lægger ikke op til, at vi kan bruge flere penge til sport i øjeblikket, forklarer Claus Larsen.