Roskildes skoleformand: - Velkommen tilbage

26. august 2021

Med starten på det nye skoleår har vi endelig fået alle vores søde og fantastiske børn og unge tilbage i skole igen. Det er dejligt at have eleverne tilbage efter sommerferien og efter corona-nedlukninger og restriktioner.

I alt 9.031 elever er startet på et nyt skoleår i Roskilde Kommunes folkeskoler, og 867 elever havde deres allerførste skoledag i 0. klasse.

Hvor har vi savnet at få dem tilbage til en mere normal skoledag - og hvor har de savnet hinanden, skolen og deres lærere. Alle steder oplever vi, at eleverne er glade for at være tilbage som en del af fællesskabet. De er glade for at kunne mødes, og de er glade for at lære noget, men først og fremmest er de glade for bare at være sammen.

Midt i glæden over at være tilbage til en mere normal hverdag, kan der også være børn og unge, som lige skal finde deres plads i fællesskabet eller vende sig til, at man nu kan mødes på kryds og tværs, og i større forsamlinger. For ikke at tale om børn og unge, der kan blive bekymret for, om den normale hverdag nu holder eller om restriktionerne vender tilbage, og de kan risikere at blive sendt hjem igen.

Heldigvis har vi dygtige ledere og medarbejdere på vores skoler, som er opmærksomme og kan tage snakken med eleverne. Ligesom de gør alt, hvad de kan for, at eleverne trives og kommer godt tilbage i skolens fællesskab.

Skolens fokus på elevernes trivsel og udvikling har aldrig været vigtigere. Børn og unge skal først og fremmest trives og blive hele mennesker, og det er ikke blevet mindre vigtigt med en corona-pandemi i rygsækken.

Derfor er jeg også utrolig glad for den Børne- og Ungepolitik, som et samlet Roskilde Byråd besluttede i starten af 2021, som danner rammen om vores skolevæsen. Den understreger netop betydningen af såvel børn og unges mentale og fysiske sundhed som deres alsidige personlige og faglige udvikling.

Lige nu glæder jeg mig over starten på et nyt skoleår og elevernes livsglæde og begejstring for at være tilbage i skolens fællesskab. Må den glæde holde rigtig længe.

Rigtig godt skoleår til alle elever, forældre og ansatte.

Jette Henning (S)

Medlem og byrådet og

Formand for Skole- og Børneudvalget

Roskilde Kommune