Roskildes skoleformand: Sådan åbner vi for de små

I forbindelse med genåbning af skolerne for de yngste elever på mandag den 8. februar 2021 meldte regeringen ud, at kommunerne skal begynde at tilbyde medarbejdere på skolerne kviktest. I Roskilde Kommune arbejdes der med en testmodel, hvor personalet fra næste uge kan blive kviktestet på skolen - enten i arbejdstiden eller i tilknytning til arbejdstiden. Det vil være frivilligt, om lærere, pædagoger og øvrige medarbejdere vælger at tage imod tilbuddet om at blive testet. Der pågår lige nu et intenst arbejde med at få fastlagt rammen for, hvordan testmodellen på skolerne skal være.