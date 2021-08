Se billedserie Formanden for Roskilde Roklub Bo Kaliszan fulgtes med bronzeroerne ind på rådhuset.

Roskildes ro-formand: En fantastisk tradition

Roskilde - 11. august 2021 kl. 07:11 Af Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

- Vi har en fantastisk tradtion for at hente medaljer ved OL her i Roskilde, og jeg er stolt over, at vi atter kunne leve op til det denne gang i Tokyo.

Sådan sagde roklubbens formand Bo Kaliszan, da de to bronzevindere Joachim Sutton og Frederic Vystavel i to'er uden styrmand blev hyldet på det gamle rådhus og senere ved en fest i roklubbens klubhus på Havnevej. Han har i øvrigt også selv været elite-roer og deltog ved OL i Sydney.

- Bronze-medaljen denne gang kom som en stor overraskelse. Vi ville have været glade, hvis de bare var kommet i finalen, og derfor er det så fornemt, at de klarede sig så godt efter kun at have roet sammen i godt et år.

- Bare det at kunne kvalificere sig til at være med blandt verdens bedste sportsfolk ved et OL er en kæmpemæssig præstation. Når man så kommer i finalen og vinder medaljer er det endnu større, forklarede han.

Bo Kaliszan glædede sig over, at en Roskilde-roer på ny var kommet på medalje-pallen.

- Vi har nogle stolte traditioner her i vores klub, hvor Kasper Jørgensen og Jakob Barsøe fik medaljer med 'guldfireren' både i 2012 og 2016.

Endnu tidligere var Judith Lyster fra Roskilde Roklub fanebærer ved OL i Montréal i 1976, og så er der selvfølgelig den legendariske to'er med styrmand, der fik guld i London 1948.

Næststørst i landet

Bo Kaliszan havde fået kulturminister Joy Mogensen til at komme både på rådhuset og bagefter til festen i klubhuset.

- Hun er faktisk medlem i klubben, så det var jo meget naturligt, forklarer han.

Ved festen i klubhuset deltog ca. 150 mennesker, hvilket var det maksimale, når man samtidig skulle overholde corona-reglerne.

Roskilde Roklub er med ca. 500 medlemmer den næststørste i hele landet, og den har altid markeret sig som en af de mest vindende blandt idrætsklubberne i domkirkebyen.