Roskildes partier er: På vej til bredt budget-forlig

Roskilde - 31. august 2021 kl. 12:07 Af Torben Kristensen

Da forhandlingerne om Roskilde Kommunes budget for næste år i 2022 blev genoptaget tirsdag formiddag på rådhuset, kunne det se ud til, at det store flertal af partier var på vej til et bredt budget-forlig.

Her var alle partier med - undtagen Liberal Alliances Lars-Chr. Brask, der allerede mandag valgte at udtræde, fordi han syntes det ville blive for dyrt for borgerne i kommunen.

Dermed var Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, SF og De Radikale fortsat med, når man tager partierne efter den størrelse, som de opnåede ved sidste valg i 2017.

Broen er udskudt

Under de hidtidige forhandlinger har der tegnet sig et flertal for, at kommunens drifts-udgifter skal fortsætte nogenlunde som nu. Dvs. at der ikke bliver tale om betydelige besparelser, sådan som det skete for et år siden, da det nugældende budget blev besluttet.

Til gengæld bliver anlægs-udgifterne ikke sat op, sådan som nogle ellers havde ønsker.

Blandt andet bliver den omstridte nye sti-bro fra Musicon og ud til Dyrskuepladsen udsat til de kommende år, fordi den ikke er strengt nødvendig nu.

Til gengæld kan der så nok blive råd til at gennemføre broen i den store model, så den skal gå helt over til Dyrskuepladsen og ikke lander i hovedet på klubben for amerikaner-biler, der holder til i området mellem motorvejen og Darupvej.

Partiernes interesser

Byrådets partier ønsker alle at markere sig bedst muligt op til det kommende kommunevalg i november, og det giver dem forskellige interesser i forhandlingerne.

Roskildes regeringsparti Socialdemokratiet, der i forhandlingerne er repræsenteret af borgmester Tomas Breddam og gruppeformand Gitte Kronbak, vil gerne vise, at de kan samle et bredt flertal bag deres ledelse af kommunen. Men samtidig skal de også tage hensyn til 'det røde flertal', dvs. SF og Enhedslisten, som de håber kan genvælge Breddam efter valget.

På den borgerlige fløj har Venstres Jette Tjørnelund før forhandlingernes start signaleret, at hun går efter to ting: En konsolidering af kommunens økonomi og et bredt flertal bag budgettet, så der er politisk ro i kommunen.

Den konservative leder Lars Lindskov har ønsket en øget privatisering af kommunens aktiviteter og investering i nye 'indtægtsskabende aktiviteter' blandt andet indenfor turismen, hvor han ser store muligheder.

Samtidig skal de to traditionelle borgerlige partier, som denne gang er i samarbejde til valget, også demonstrere, at de kan finde ud af at samarbejde om et budget.

Mod nedskæringerne

På venstrefløjen ønsker Enhedslisten og SF fremfor alt at bevare så god en drift som muligt, bl.a. på ældreområdet, i skoler og daginstitutioner. Derfor er de imod de årlige 'automatiske rationaliseringer', som de mener efterhånden er gået alt for vidt.

Hvis de to partier kan få et budget, hvor der ikke er nogen nedskæringer på driften, vil de sikkert gerne være med i et forlig.

DF's leder Merete Dea Larsen ønsker også at prioritere velfærds-områder, som skoler og de ældre. Samtidig har hun i optakten til forhandlingerne gjort det til en absolut betingelse, at man ikke skal starte på stibroen til Musicon i 2022.

Den radikale Jeppe Trolle prioriterer ikke mindst kommunens grønne omstilling for at undgå en klima-forværring. Han er også interesseret i så vidt muligt at 'tilbagerulle', hvad han ser som Folkeskole-reformens katastrofale virkninger i skolerne.

Et endeligt resultat af budget-forhandlingerne kan ventes sent tirsdag, efter at denne avis er gået i trykken.