Roskilde kommune fik 60 mio. kroner for salget af Gråbrødre Skole, og det forbedrer økonomien yderligere.

Roskildes økonomi: Flere penge i kassen

Roskilde - 21. januar 2021 kl. 15:46 Kontakt redaktionen

Roskilde kommune har i løbet af 2020 forbedret sin økonomi kraftigt, så der nu er kommet flere penge i kassen.

I starten af året var kassebeholdningen, opgjort efter den gældende kassekreditregel, på 146 mio. kroner, mens der til nytår var 270 mio. kroner.

- Dermed er vi pænt på vej til at opbygge en mere sikker og bæredygtig økonomi, så der hele tiden er penge i kassen til at klare uforudsete udgifter eller udnytte nye muligheder, som dukker op, forklarer borgmester Tomas Breddam.

Han advarer dog mod at slappe af for tidligt og bruge for mange penge til nye forslag eller projekter.

- Mellem partierne i budget-forliget i år har vi aftalt, at en kommune af vores størrelse skal have mindst 300 mio. kroner i kassen til at være på sikker grund for en kommune af vores størrelse. Så der er stadig brug for en stram styring i år, hvor vi heller ikke kender de økonomiske virkninger af corona-epidemien. Men vi er på vej til at få en sund økonomi, fremhæver han.

I det nuværende budget for 2021, som alle byrådets partier - undtagen Enhedslisten - står bag, er der aftalt en besparelse indenfor alle områder på 1,5 pct.. Det har ganske betydelige virkninger bl.a. indenfor børne- og skoleområdet samt på ældreområdet, og en del af nedskæringerne mangler fortsat at blive udmøntet.

Sammenligner med andre

Torsdag blev der gennemført et virtuelt møde mellem byrådets partier om kommunens økonomiske situation.

Her blev en række af Roskildes udgifter på forskellige områder gennemgået og sammenlignet med andre lignende kommuner. Formålet var at se, om der er nogle områder, hvor kommunens udgifter ligger markant højere eller lavere - og få en forklaring på hvorfor.

Dette punkt var indføjet i årets budget af bl.a. Venstre, hvis gruppeformand Jette Tjørnelund, var tilfreds med denne fremgangsmåde.

- Jeg synes, det altid er sundt at se, hvordan andre gør. Måske kan man lære noget og sørge for, at vores kommune får mere for pengene, forklarer hun.

Skolesalg gav godt For kort tid siden solgte kommunen Gråbrødre Skole, den gamle kommunale realskole, hvor der skal laves 40 boliger i de eksisterende bygninger og en helt ny fløj nærmest Hersegade. Det gav en indtægt på 60 mio., som lunede gevaldigt i kommunekassen.

I næste omgang kommer så salget af Sortebrødre Plads, hvor der nu holder biler på jorden. Her skal opføres boliger og erhvervsbyggeri, og dette grundsalg kan mere end betale for parkeringshuset ved siden af, hvor kommunen foreløbig har lagt udgiften på 90 mio. kroner ud.

