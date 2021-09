Direktør hos Stena Recycling Henrik Grand Petersen, kan med købet af virksomhedens seneste maskine - den såkaldte x-ray shredder, sorterer meget mere præcist. Dermed forhøjes genanvendeligheden af metaller, nedbringelsen ved ikke at skulle udvinde nyt metal, og så skader det næppe, at det også kan ses positivt på bundlinjen. Foto: Kim Rasmussen

Roskildes nye superhelt hedder X-Ray Shredder

Roskilde - 25. september 2021 kl. 11:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Genbrugsvirksomheden Stena i Roskilde indviede fredag sin nyeste investering, en såkaldt X-Ray Shredder. Navnet fik miljøminister Lea Wermelin (S) til at tænke på superhelte, og her kunne X-Ray Shredder så tage plads ved siden af Iron Man og andre superhelte.

Men X-Ray Shredder er en af vor tids superhelte, for den gør det muligt at tage yderligere skridt mod en cirkulær økonomi, hvor vi sørger for at genbruge materialerne så mange gange som muligt, og hvor vi i processen skal spare så meget CO2 som muligt.

Det var også derfor, at direktør i Stena Recycling, Henrik Grand Petersen, var tydeligt begejstret for at få det nye anlæg inden for døren.

- Nu har vi indkørt maskinen i et par måneder, og jeg må bare sige, at vi er positivt overrasket over de resultater, vi ser, siger Henrik Grand Petersen.

Dette er et røntgen-apparat. Men den er til at finsortere metaller og er Stena Recyclings nyeste våben i kampen for at nedbringe vores ressourceforbrug og CO2-udslip. Foto: Kim Rasmussen

Mere kan klares lokalt Med det nye anlæg slipper et firma som Mountain Top fra Frederikssund fx for at køre deres overskudsmetal hele vejen til Holland.

Nu kører de det i stedet 25 kilometer til Roskilde. Det skæpper godt på CO2-regnskabet hos virksomheden og dermed også på Danmarks samlede forbrug af ressourcer. Og vi skal som danskere sætte vores forbrug ned.

Miljøministeren kunne berette, at en dansker i snit forbruger 23 tons naturressourcer på årsbasis. I gennemsnit bruger en borger i EU 15 tons, stadig meget, men langt under vores. Derfor er der brug for mere genanvendelse.

Sådan virker den Produktionen fra aluminium sluger en hulens masse strøm og naturressourcer, og derfor er genbrug af materialet en virkelig god ide. Men genbrugsaluminiumen skal være ren og tør. Det kan den nye superhelt levere.

Ved hjælp af røntgen måler den på massefylden i de metalstumper, som suser igennem apparatet.

Med luft presset ud gennem dysser »skydes« de uønskede stykker metaler ud af fraktionen, og på den måde står Stena tilbage med et renere produkt, som kan genbruges højere oppe i »forbrugs-fødekæden«.

- Med det her fremskridt sælger vi nu i højere grad til virksomheder, som efterspørger renere produkter. Det kunne være Hydro i Norge, men vi sælger også til Hamborg. Hydro har fx et aluminium-produkt, som de kalder 75R, hvor 75 procent er genbrugsaluminium. Det stiller store krav til renheden i det. vi leverer, så du kan sige, at udviklingen hos os i høj grad er efterspørgselsdreven, siger Jesper Fournaise, salgschef hos Stena.

Det var miljøminister Lea Wermelin (S), som klippede snoren til stor glæde for Stena-direktør Henrik Grand Petersen. Foto: Lars Kimer

Hvad med resten? 90-95 procent af det metal, som Stena sender otte tons af ind i maskinen hver time, er aluminium.

De metaller, som typisk bliver sorteret fra, er zink, kobber og bly.

Affaldet, rest-metallerne om man vil, sender Stena til sit nordiske genbrugscenter i Halmstad, hvor de bliver sorteret endnu finere, så også disse metaller kan ende tilbage i produkter hos borgerne.

Den nye maskine er produceret i Köln, og producenten Steinert har nu solgt syv af disse anlæg til Danmark. Hos Stena nedbryder man typisk biler, køleskabe og frysere, men også en række andre metalprodukter.

Stena er en stor virksomhed på svenske hænder, som arbejder med genbrug. I Roskilde er det genbrug af metal, som virksomheden er kendt for. Foto: Kim Rasmussen