Roskilde Kommune er blandt andet gået forrest med brugen af CO2-neutrale busser.

Send til din ven. X Artiklen: Roskildes nye klimaplan får fornemt blåt stempel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskildes nye klimaplan får fornemt blåt stempel

Roskilde - 04. november 2020 kl. 17:28 Kontakt redaktionen

Som den kun tredje kommune i Danmark har Roskilde Kommune fået godkendt en klimaplan af international standard af det globale bynetværk C40. Planen er blevet udarbejdet efter samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer på et niveau, der matcher Paris-aftalen.

Læs også: Grønne Roskilde siger nej tak til udstrakt klimahånd

Roskilde Kommune er en del af Realdanias klimaprojekt DK2020, hvor den sammen med 19 andre danske kommuner arbejder for at sætte nye standarder for kommunernes klimakamp. Før Roskilde var det kun Samsø og Sønderborg kommuner, der var godkendt på dette niveau.

- Vi er rigtig glade for at komme med i det her fornemme selskab omkring vores klimaindsats. Der er ingen tvivl om, at vi får glæde af at trække på de store byers erfaringer, ligesom jeg tror, vi kan bidrage positivt til den globale udvikling blandt andet med vores viden om CO2-neutrale busser og energirigtig opvarmning via fjernvarme, siger borgmester Tomas Breddam (S).

DK2020 rapporten udpeger dog temaer, som Roskilde Kommune skal have endnu mere opmærksomhed på i den kommende handleplan for CO2-reduktion. For eksempel skal der yderligere tryk på fuld udfasning af naturgas og oliefyr, udbygning af fjernvarmenettet og brug af individuelle varmepumper. På transportområdet skal endnu flere person-, last- og varebiler bruge grønne drivmidler og el, mens kommunen også skal arbejde videre med muligheder for CO2-reduktion og -optag inden for landbrug og arealanvendelse.

- Jeg er specielt stolt over, at vi i rapporten kan se, at hvis vi gennemfører vores strategiske klima- og energiplan, som den foreligger nu, samtidig med at vi øger vores fokus på visse områder, så er det er realistisk for Roskilde Kommune at nå Paris-aftalens mål om CO2-neutralitet i 2050, og vi kan komme tæt på vores eget mål om CO2 neutralitet i 2040, siger formand for klima- og miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui (S).

Blandt de 20 kommuner i DK2020 findes også Høje-Taastrup, Køge og Lejre.

relaterede artikler

Roskilde håber at hente inspiration i klimaklub 10. maj 2019 kl. 17:45