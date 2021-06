Se billedserie Det er en smag af Roskilde Festival, man kan få til Summer Days over otte dage i juni og juli. Det er der bud efter - billetsalget går strygende. Foto: Thomas Olsen

Roskildes nye festival udvider i en ruf

Roskilde - 01. juni 2021 kl. 13:45 Kontakt redaktionen

Det er i den grad kærkomment blandt publikum, at Roskilde Festival mandag præsenterede et nyt festivalformat, når nu den velkendte festival som bekendt ikke kan finde sted i år.

Otte dage med enkeltstående minifestivaler er det nye koncept med navnet Summer Days.

I går startede billetsalget til ni arrangementer, men inden dagen var omme, var de fire udsolgt. Nu har Roskilde Festival allerede udvidet med fem arrangementer mere, og i skrivende stund er der udsolgt til otte af de i alt 14 minifestivaler med hver tre koncerter og en taler.

Længe undervejs Planlægningen af Summer Days har stået på siden marts, hvor Roskilde festival stadig ikke vidste, hvad der ville blive muligt denne sommer.

- Vi var nødt til at igangsætte det på et tidspunkt, hvor vi håbede, at vi ikke ville få brug for det. Vi var nødt til at starte noget, for hvis det kom dertil, var vi nødt til at arbejde hurtigt, siger programchef Anders Wahrén fra Roskilde Festival.

Én dag ad gangen Den nye festival finder sted torsdag til søndag i den sidste uge af juni og den første uge af juli.

Det er ikke muligt at købe partout billetter til alle dage eller den ene uge, men kun ét arrangement ad gangen, hvor man for omtrent 500 kroner får fem timer med tre koncerter og en taler.

- Vi kan ikke have overnatning og regner med, at folk skal til og fra det, og derfor giver det bedst mening på den den måde. Samtidig giver det mulighed for, at flest muligt kan få oplevelsen, siger Anders Wahrén.

En smag af festival Der er ikke tale om en Roskilde Festival, men nærmere et lille udsnit af den. Summer Days finder sted på Dyrskuepladsen, men det bliver for småt til Orange Scene.

Minifestivalen kommer til at foregå på det, der til en normal Roskilde Festival er Gloria-scenen, hvor det er den indendørs intimscene med plads til 1000 mennesker. Til Summer Days bliver siderne dog pillet af scenen, så den er mere åben, og hver publikumssektion får også et udeareal med hænge ud-områder og mad og drikke.

- Det bliver en lille smag af festival, men selvfølgelig med de begrænsninger, der gjorde, at vi ikke kunne lave den fulde festival, siger Anders Wahrén.

Restriktionerne betyder, at koncerterne får 800 deltagere fordelt i fire sektioner den første uge, mens der skrues op til 1000 mennesker fordelt på to sektioner til arrangementerne i juli, hvor forsamlingsloftet bliver hævet.

Roskilde Festival kunne have valgt at sætte flere sektioner op og dermed få flere gæster, men de har valgt at holde sig til den samme plads i begge uger.

Ingen guldgrube Økonomisk er det ikke Summer Days, der skal holde Roskilde Festival kørende, til der formentlig bliver fundtonet festival igen næste år.

- Det er på ingen måde et plaster på såret i forhold til den store festival - der har vi brug for hjælpepakker ligesom sidste år. Hvis vi kan genere et overskud, er det i en meget lille målestok, men kan vi tjene noget, så er det fantastisk. Så har vi også noget at dele ud af det kommende år, men det er snarere en halv million frem for de 15-20 millioner kroner i overskud, vi normalt kan lave på et godt år. Det er mere følelsen af, at vi kan være til stede og gøre en forskel, siger Anders Wahrén.

"Godt vi gjorde det" Selv kalder han det »fantastisk« at være i gang med at lave en slags festival igen.

- Det er det, vi lever af og for. Det er virkelig underligt at have den periode, hvor vi bare har gået og ventet. Så selvom det har været en rimelig stejl bakke at komme op ad med at finde ud af, hvilke restriktioner vi vil være underlagt, er jeg glad for, at vi har gjort det og står med et program, som jeg er rigtig stolt af, siger programchefen.

Koncentrat af Roskilde Blandt musiknavnene på Summer Days - der af gode grunde alle er danske - finder man både etablerede navne som Suspekt, nyere stjernefrø og mindre upcoming-kunstnere, der kunne have fået chancen på en af Roskilde Festivals mindre scener.

- Vi har gerne villet have nogle af de større navne, der måske ville have spillet på Arena. Samtidig er det vigtigt, at programmet som helhed bakker op om ny musik med masser af vækstlagskunstnere, og det gælder både musikken og de talere, vi har med hver dag. Vi vil stadig være en platform for unge kunstnere på vej frem, siger Anders Wahrén.

De mange mindre arrangementer med tre koncerter pr. dag er også en måde at sætte programmet sammen, så nogle dage rammer bestemte målgrupper.

For eksempel er der en ren metaldag, men samlet set rummer Summer Days alle de genrer, Roskilde Festival plejer at have på repertoiret.

Sultne musikere Generelt har det ikke været svært at overtale kunstnerne til at lægge vejen forbi Dyrskuepladsen.

- Der har været kæmpe opbakning fra de musikere, vi har endt med at have på programmet. Desværre har nogen sagt nej, fordi de har nået at lave andre planer, men generelt er der en enorm sult efter at komme ud at spille og prøve nogle alternativer af, som det her er, siger Anders Wahrén.

Frivillige med Der skal også bruges frivillige til Summer Days. Nogle af festivalens nøglefrivillige har været med til at planlægge, men endnu mangler alle brikker at falde på plads på den front

- Det er langt fra de 30.000 mennesker, vi plejer at involvere i at lave festival, men vi håber, at et godt udsnit kan komme og igen føle, at de er med til at bidrage, som er det, der betyder noget for mange af vores frivillige, siger Anders Wahrén, der ikke selv er involveret i frivilligkoordineringen, men gætter på, at antallet er tættere på 300-500 frivillige hen over de otte dage.

