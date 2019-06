Se billedserie Tomas Breddam - ny borgmester i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskildes ny borgmester er fundet

Roskilde - 28. juni 2019 kl. 20:46 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mindre end 48 timer efter, at Joy Mogensen blev udnævnt til kultur- og kirkeminister, er der sat navn på, hvem der bliver ny borgmester i Roskilde.

Det bliver socialdemokraten Tomas Wenøe Breddam, som i forvejen havde accepteret at vikariere i borgmesterkontoret, når Joy Mogensen skal på barselsorlov til efteråret. Nu bliver han ikke vikarborgmester - han bliver borgmester.

Det var op til den Socialdemokratiets byrådsgruppe og partiforening at afgøre, hvem der skulle være ny borgmester, eftersom Socialdemokratiet sidder på 16 af byrådets 31 pladser og dermed har absolut flertal. Mødet blev i første omgang forsøgt afviklet torsdag aften, men blev flyttet til fredag for at give flest muligt mulighed for at deltage. Og på mødet var der enighed om at pege på Tomas Breddam, som formelt bliver valgt til borgmester på et ekstraordinært byrådsmøde, som holdes umiddelbart efter sommerferien. Indtil da er viceborgmester Poul Andersen fungerende borgmester.

Tomas Breddam har hidtil været formand for plan- og teknikudvalget. Han er 48 år og bor i bofællesskabet Trekronerbo i Trekroner, som han var med til at grundlægge. Han er gift med Birte Wenøe Breddam, der er projektleder i Miljøstyrelsen, og sammen har de 19-årige Frida, der blev student i går, Jeppe på 16 og Esben på 14. De sidste fem år har Tomas Breddam været hr-partner i Aarhus Universitet på Risø, som tidligere hed Danmarks Miljøundersøgelser. Før da har han været hr-konsulent på Roskilde Universitet og også hr-partner i Patent- og Varemærkestyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Han er født og opvokset i Karlslunde, og hans far, Per Breddam, der fyldte 80 tidligere på måneden, var selv aktiv i kommunalpolitik. Per Breddam har været formand for socialudvalget i Greve Kommune, så Tomas Breddam har er nærmest flaske op med lokalpolitik.

Da han i slutningen af april accepterede at blive borgmestervikar, gjorde han det klart, at det ikke var hans ambition at blive borgmester, men nu har situationen ændret sig, og han har ladet sig overtale.

- Jeg hører godt det med, at de fleste lokalpolitikere har en borgmester i maven, sådan har jeg egentlig aldrig haft det, og det passer mig rigtig, rigtig godt, at det er en afgrænset periode. Jeg blev jo flasket op med politik gennem min far, men han blev aldrig mere end nummer to, sagde Tomas Breddam til DAGBLADET for to måneder siden.

Ved samme lejlighed understregede han, at man ikke skal forvente paladsrevolutioner fra hans side. Han vil først og fremmest fortsætte den linje, der er blevet fulgt under Joy Mogensen.

- Vi skal fortsætte den ambitiøse linje både inden for boligpolitikken og inden for klimapolitikken. Der kommer ikke et stilskifte, sagde han.

