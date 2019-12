Der er politisk opbakning, hvis en læge med praksis centralt i Roskilde ønsker at flytte ud af byen til fx Svogerslev, Hyrdehøj eller Ågerup. Foto: Lars Kimer

Roskildes læger: Opbakning til at de flytter ud af by

Roskilde - 05. december 2019 kl. 07:40 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Svogerslev kører man til bymidten i Roskilde for at komme til lægen, i Ågerup kører man enten til Gundsømagle eller Roskilde. Der er ingen tvivl om, at lægerne er ujævnt fordelt over kommunen, og det vil politikerne gerne have gjort noget ved, skriver DAGBLADET Roskilde.

Problemet er bare, at de kan ikke gøre andet end at have en positiv holdning til flytning af læger. Ønsket om flytning skal komme fra lægerne selv, så nu venter de både i Region Sjælland og i Roskilde Kommune på, at en læge finder det interessant nok at rykke ud af byen.

Patienter er der nok af, hvis altså beboerne i de mindre byer vælger at skifte. I Svogerslev bor der rundt regnet 4500 personer, og tager man Ågerup og de mindre byer i den opland, runder man hurtigt 3500 personer.

- Det er regionens ansvar at placere læger. Vi kan ikke beslutte, at vi vil flytte en læge, men vi har fortalt regionen, at vi vil bakke op om en flytning af en eller flere læger til områder i Roskilde uden lægedækning. Vi så gerne lægerne kom tættere på borgerne, siger Morten Gjerskov (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget, som i går drøftede lægesituationen.

Bent Jørgensen (V) sidder ikke i udvalget, men har længe slået på tromme for at få en læge til Svogerslev. Selv kører familien Jørgensen fra Svogerslev til Himmelev og Roskilde for at komme til lægen.

- Jeg synes, at kommunen må mande sig op til at være lidt mere aktiv i den her sag frem for bare at sige »vi er positive«. Kan man ikke overtale nogen til at flytte til Svogerslev, så er en placering i nærheden af Hyrdehøjcenteret acceptabel. Det er tæt på bus og apotek, og det vil formentlig være en praksis, som kan være til gavn for beboerne på vores nye plejecenter. Det giver bare ingen mening, at vi alle skal tage ind til byen, siger Bent Jørgensen.

I 2017 gav Region Sjælland mulighed for yderligere to læger i Roskilde Kommune. De to læger endte i Viby og Trekroner.