Roskildes kriminelle miljø har holdt de synlige bander ude

Vicepolitiinspektør Jacob Olsen fra Midt- og Vestsjællands Politi tror, at kriminelle bander gennem årene har forsøgt at komme ind i Roskilde, men at byens etablerede kriminelle miljø har været stærkt nok til at afvise dem. Hans egen opfattelse er, at der sidder nogen på Roskildes narkomarked, men at de er kloge nok til ikke at flage med, hvem de er.