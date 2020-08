Ellemarken i Køge er et af de områder på Sjælland, der har været plaget af bander. I Roskilde glimrer banderne ved deres fravær - eller i hvert fald usynlighed. Der er et etableret kriminelt miljø, som er stærkt nok til at holde banderne ude. Hvorvidt de så selv er en bande, er nok et definitionsspørgsmål. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Roskildes kriminelle bagmænd kryber under radaren

Politiet har svært ved at give et entydigt svar på, hvorfor banderne går uden om Roskilde. Det betyder dog på ingen måde, at der ikke et narkomarked og tilhørende kriminelle bagmænd i byen. Selvom de ikke hedder noget bestemt, er de alligevel et kriminelt netværk ligesom banderne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her