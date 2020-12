Roskildes kirker aflyser julegudstjenester på stribe: Se hvem der går online

Sognene i Roskilde Domprovsti følger opfordringen til ikke at holde julegudstjenester. Indtil videre har Roskilde Domkirke, Himmelev Sogn, Svogerslev Sogn, Vor Frue og Vindinge Sogne, Gadstrup Sogn, Snoldelev Sogn, Syv, Ørsted og Dåstrup pastorat, Gundsømagle Sogn samt Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup pastorat meddelt, at alle gudstjenester er aflyst frem til og med den 3. januar.

Roskilde Søndre Sogn (Jakobskirken) og Sankt Jørgensbjerg Sogn har endnu ikke meldt noget ud. Jyllinge Sogn er heller ikke kommet med en udmelding, men havde i forvejen reduceret antallet af gudstjenester juleaften til en enkelt i Jyllinge Kirke, efter at menighedsrådet og sognets ansatte i første omgang havde aflyst samtlige gudstjenester den 24. december, inden biskop Peter Fischer-Møller gav besked om, at det ikke var muligt.

Det skete for kun et par dage siden, men siden har sundhedsmyndighedernes anbefalinger og Kirkeministeriets retningslinjer ændret sig flere gange, og den seneste udmelding kom med så kort varsel før juleaften, at Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne sammen anbefalede, at der ikke holdes gudstjenester frem til den 3. januar.