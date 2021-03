De fleste iværksættere i Roskilde Kommune har positive forventninger til det næste halvår, ifølge en ny iværksætteranalyse. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskildes iværksættere er optimister

Roskilde - 08. marts 2021 kl. 16:21 Kontakt redaktionen

Den nærmeste fremtid ser lys ud for iværksættere i Roskilde Kommune. I hvert fald hvis man spørger dem selv. Syv ud af 10 iværksættere i Roskilde Kommune har positive forventninger til det næste halvår, og det er især deres forventninger til udviklingen i omsætning og resultater, der giver anledning til optimismen.

Det viser resultatet en ny Iværksætteranalyse, som er udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme på vegne af Erhvervsforum Roskilde i februar 2021. Undersøgelsen er sendt ud til 912 iværksættere i Roskilde Kommune, og er gennemført af 104.

- Vi ved, at coronakrisen tog pusten fra iværksætteriet, men ud fra den nye analyse kan vi se, at ambitionerne for iværksætteriet i Roskilde fortsat er store. Derfor kan man sige, at iværksætteriet kun fik en mavepuster, og vi ser at mange tror på både positive omsætninger og resultater for det kommende halvår af 2021, lyder det fra Karina Hoffmann, Erhvervs - og Iværksætterkonsulent hos Erhvervsforum Roskilde.

Mange forskellige typer

Roskilde Kommune byder på en bred fordeling af iværksættertyper fra hobbyvirksomheder til ambitiøse vækstvirksomheder. Men undersøgelsen viser også et overordnet ønske om flere tilbud om lokalrådgivning. Igennem aktiviteter hos Erhvervsforum Roskilde prøver man at imødekomme disse ønsker, blandt andet igennem iværksætternetværk der afholdes en gang om måneden.

- Vi ser rigtig stor opbakning til vores iværksætternetværk, og 91 procent er også tilfredse med den hjælp og vejledning, de har fået hos os. Vi udvikler hele tiden på de ydelser, vi tilbyder iværksætterne, for at imødekomme de behov de har, fortæller Karina Hoffman, der er glad for resultatet af den nye undersøgelse.

For Roskildes iværksættere viser trods coronakrisen også store ambitioner med henblik på eksport, hvor undersøgelsen viser, at 15 procent af iværksætterne har ambitioner om, at deres virksomhed skal eksportere.

- Dette er vi enormt glade for, og vi håber at vi i forbindelse med vores iværksætterrådgivning kan være med til at hjælpe virksomhederne med at nå deres mål, siger Karina Hoffmann.