Roskildes integrationsråd starter aktion: Indvandrere i kamp mod coronaen

Roskildes indvandrere går nu selv forrest i kampen for at hindre corona-epidemien i at sprede sig yderligere i kommunen.

Baggrunden er nye tal, der viser, at indvandrerne er meget stærkt overrepræsenteret blandt de smittede indenfor den seneste uge. Over halvdelen af de 99 konstaterede tilfælde i kommunen er fra denne gruppe, selv om de kun udgør under 10 pct. af befolkningen.

Integrationsrådet, der samler indvandrer-organisationer af forskellig art samt instanser som kommunen, politiet, fagbevægelsen, boligselskab og andre, starter nu en omfattende oplysningskampagne.

Den kommer bl.a. til at omfatte personlige henvendelser til de forskellige foreninger og deres med opfordring til alle de ansvarlige om at gøre en særlig indsats, så alle forstår nødvendigheden af høj hygiejne og undgår større forsamlinger.

Bedre end naboerne

Roskilde er kun i et vist omfang blevet ramt af samme smittebølge, der ind til nu har slået langt hårdere på Vestegnen, som nu blevet centrum for corona-epidemien i landet. Her er bl.a. Albertslund og naboerne i Høje-Taastrup meget hårdt ramt med 3-400 tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

I Roskilde er dette tal for smittetryk i øjeblikket på 112, mens det til sammenligning er 118 i en landkommune som Lejre og 194 i Køge.

Eksperter har peget på flere årsager til, at indvandrere i langt højere grad rammes af corona:

De bor ofte mange sammen i små lejligheder, en del forstår ikke sproget ordentligt og følger heller ikke ordentlig med i nyhedsformidlingen her i landet. Desuden arbejder en del af dem i udsatte job, hvor de er mere udsatte for smitte.

Børnehus lukket

På grund af corona i to forskellige smittekæder, har Roskilde Kommune været nødt til at lukke Børnehuset i Trekroner. Det er anden gang, idet man også lukkede ned her under den første bølge tidligere på året.

Rundt om på kommunens skoler er en række klasser ligeledes sendt hjem pga. smittetilfælde, og de modtager nu fjern-undervisning.

Kommunens ledelse med borgmester Tomas Breddam i spidsen kommer fortsat med indtrængende opfordringer om at passe på, så sygdommen ikke spreder sig yderligere. Det kan i værste fald betyde, at man må tage langt alvorligere metoder i brug og lukke en større del af samfundet ned.

