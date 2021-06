Se billedserie Fra gluggerne i toppen af det gamle rådhustårn havde vægterne tidligere et fantastisk udsyn over byen. Det kan de besøgende nu gense.

Roskildes herligheder: Her lever historien

Roskilde - 30. juni 2021

Bymidten i Roskilde summer endelig igen af kulturliv og glade dage. Chefen for Roskilde Museum Morten Thomsen Højsgaard skriver her om nogle af de oplevelser, der venter ved at gå på opdagelse i byens levende og omfattende historie.

"Hvad har nogle skodder med huller i, en mand med en hund og nogle gamle skilte til fælles?

Det er småting, der tilsammen udgør storhed i den gamle, historiske bykerne i Roskilde. Efter at have været på vågeblus i snart halvandet år, vågner det hele på én gang op til dåd i sommerlyset her i domkirkebyen.

Mens byen forbereder sig til at huse hele verdenspressen og sportseliten som startby for Tour de France næste år, er der atter meget at se, at opleve og nyde for den besøgende i Sjællands gamle hovedby.

Centralt på Stændertorvet ligger byens gamle rådhus med tilhørende rådhustårn og kirkekælder, Sankt Laurentius. Som Roskildes svar på Rundetårn kan gæsten her gennem kighuller i skodder fra nogle af de øverste etager få et pragtfuld udsyn og et overblik over bymidten.

Gyset i rådhustårnet

Et gys kan det også blive til, når man på turen op og ned ad trapperne går forbi byens gamle fangehuller. Og i kælderen, krypten, bliver det helt uhyggeligt spændende, for her er gamle grave med skeletter og autentiske fundamenter af frådsten og keramik fra 1100-tallet, fra dengang magten i hele kongeriget blev afgjort ved blodgildet i, ja, Roskilde.

Roskilde gør sig godt, hvis man er til fods. Man skal ikke gå mange meter, før der er noget nyt at forundres over og betages af.

Statuen af O.H. Schmeltz ved starten af Allehelgensgade overrasker, for velgørerens hund er også blevet foreviget, et sjældent syn.

Hele Danmarks Lise Nørgaard sidder i bronze på en bænk på Algade, så realistisk, så tilgængeligt. Men ikke nok med det.

Museet for samtidskunst har i en vild satsning placeret bobler af ny kunst flere steder i byrummet og lavet ruter for både børn og voksne. Har man brug for en lille pause, så har bykernen adskillige små oaser, pladser, havemiljøer, hvor man kan sidde ned og nyde tilværelsen, den nye og smukke bibliotekshave, pladsen ved Sankt Ols Stræde med Bjørn Nørgaards magiske kunstværk foran Roskilde Museum eller hvad med haven mellem Palæfløjen og domkirken, der nærmest får tiden til at gå i stå.

Købmandslivet

Roskilde var i middelalderen rigets hovedby. Som landets 10. største by i dag med et omfattende opland, vigtige uddannelsesinstitutioner og dynamisk handelsliv er Roskilde fortsat af afgørende betydning. Derfor var det også lidt træls, at Lützhøfts Købmandsgård i nogle år var nødsaget til at indskrænke åbningstiden.

Det er der lavet om på nu. Købmandsgården har fået en fast museumsinspektør og har åbent tirsdag-lørdag. Så nok vil skiltene signalere gamle traditioner, men de vil pege ind til spirende nyt købmandsliv.

Tag og prøv det med børnene, der kan opleve et kasseapparat med håndsving eller købe slik som på den tid, hvor Matador-serien udfoldede sig.

Listerne er alenlange over ting, der kan opleves, gøres og nydes i lyset af sommeren i Roskildes bymidte.

Caféerne bliver flere og flere. Byens Hus engagerer borgerne synligt og opfindsomt. Åbne museer og besøgssteder med fyldige programmer ligger som perler på en snor i et parallelt forløb med handelsstrøg og kulturstrøg.

Lidt udenfor centrum kalder Vikingeskibsmuseet og museet for pop, rock og ungdomskultur, RAGNAROCK, igen på stor opmærksomhed.

Knejsende katedral

Men over det hele knejser en af verdens smukkeste og mest fascinerende kirker, Roskilde Domkirke, som med rette er udpeget som umistelig verdensarv af UNESCO. Intet andet kirkerum rummer så mange kongelige grave. Det er international klasse, danmarkshistorie fra middelalder til nutiden, lokal stolthed og et rum for refleksion og eftertanke i ét hug.

Der er med andre ord ingen grund til altid at søge langt væk for at få indhold i sommerferien. Storheden gemmer sig som oftest i detaljen.

Tænk gerne globalt, men handl lokalt. Og hold kulturarven levende ved at bruge eller genbruge den. Turen kan pasende starte i Roskildes bymidte, der summer af kulturliv og glade dage.

Læs meget mere om åbningstider, tilbud, aktiviteter for børn og voksne med kultur, for eksempel på www.romu.dk eller på www.visitfjordlandet.dk. '

Morten Thomsen Højsgaard er direktør for ROMU og bestyrelsesmedlem for destination Fjordlandet.

Sommertip

Spar penge og støt museerne ved at købe klubkort til ROMU. For kun 225 kroner er der:

Gratis entré fra sommeren og et år frem, for kortholder med ledsager, altså to personer, til Roskilde Museum, Sankt Laurentius tårn og kirkekælder samt Lejre Museum og Tadre Mølle ved Hvalsø.

25 pct. rabat på entréen for op til 2 yderligere gæster

10 pct. på udvalgte varer i museumsbutikkerne, herunder Lützhøfts Købemandsgård

Invitationer til udstillingsåbninger, ferniseringer o. lign.

2 årlige omvisninger v. museumsinspektør

Nyhedsbrev med særtilbud på foredrag, arrangementer, udgivelser, museumsbutik kun for KLUB ROMU medlemmer.

Klubkort til ROMU kan købes i museumsbutikkerne eller på web via https://shop.romu.dk/vare/klub-kort/