Parkeringspladserne på Stændertorvet bliver omfattet af de nye p-regler fra 6. april. Foto: Jan Partoft

Roskildes handelsliv: Forbedring i ny parkering

Roskilde - 23. marts 2021 kl. 16:01 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Roskildes Handelsliv er godt tilfreds med det nye parkerings-system, der indføres i Bymidten lige efter påske fra tirsdag den 6. april, fortæller den nye citymanager Henrik Peter Reisby Nielsen.

- Den vigtigste forbedring er, at man nu kan lave tilkøb og holde længere efter de to første timer, der stadig er gratis. På den måde bliver betingelerne samtidig mindst lige så gode som på RO's Torv, forklarer han.

- Hidtil har besøgende i Roskilde været ærgerlige over, at de i løbet af to timer ikke kunne nå at gå på restaurant og café, når de havde foretaget indkøb i forretningerne. Men med det nye stystem kan på en app i sin telefon købe ekstra tid, hvis man får lyst til det. To timer mere koster kun 15 kroner ekstra, og det er særdeles rimeligt.

Frigiver pladser

Med det nye system bliver det ikke længere muligt for folk, der arbejder i Bymidten, bare at gå ned og stille på p-skiven hveranden time og så optage en central plads hele dagen.

I fremtiden skal de nu holde lidt længere væk på Gustav Wieds Plads, ved Kildegården eller i p-huset på Sortebrødre Plads.

- De får lidt længere at gå, men til gengæld slipper de for at løbe ned og stille på skiven hveranden time. Det bør være en fordel både for dem selv og deres arbejdsplads, mener Reisby.

Ifølge analyser vil det nye system på denne måde i dagtimerne frigøre mindst 200 centrale parkeringspladser i Roskilde. Hvis man så forsigtigt regner med, at kunder i byen gennemsnitligt skal bruge en plads i 3 timer, giver det altså plads til op mod 1.000 ekstra biler på besøg i løbet af en dag.

- Vi tror, det har en stor psykologisk betydning, når kunder og besøgende i Roskilde dermed får betydeligt lettere ved hurtigt at finde en plads, fortæller Reisby.

Parkerings-butlere

Den nye citymanager, der startede på sit job som forbindelsesled mellem handelslivet og kommunen fra årsskiftet, har allerede oplevet et positivt samarbejde.

- Både kommunen samt de forskellige erhvervs-organisationer og kultur-institutioner er meget interesserede i at skabe en positiv udvikling for Roskilde.

- Så det gør alt meget lettere, når vi skal skabe gode resultater - sammenlignet med den gang for år tilbage, da man spærrede alle de tværgående veje, så folk ikke kunne kommme fra nord til syd i byen, husker han fra sin egen fortid i den lokale detailhandel.

Når det nye parkerings-system indføres i Roskilde, skal man downloade en p-app på telefonen eller bruge automaterne til at indtaste sin nummerplade.

For at hjælpe alle med at finde ud af systemet, vil kommunen i starten sende såkaldte 'parkerings-butlere' rundt i byen. De skal vejlede brugerne, hvis de løber ind i problemer.

