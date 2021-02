Handelsformand Torben Stevold opfordrer alle Roskildes butikker til at følge corona-reglerne for at holde sygdommen nede.

Roskildes handelsformand:Lovligt ud af coronaen

Sådan siger formanden for Roskilde Handel, Torben Stevold, efter at der har været opråb fra flere elementer, om at man bare skal blæse på myndighederne og lukke op alligevel.

- Nu kan vi forhåbentlig inden alt for længe se frem til, at der efterhånden kan lukkes op for butikkerne, fordi det er lykkedes at holde sygdommen nede. Så vil det være helt tosset, hvis vi her på opløbs-strækningen før målet, ødelægger det hele for os selv.