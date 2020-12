Roskildes håndbold-mutter: EM-succes hjælper os alle

- Når vi en gang efter nytår igen får lukket håndbold-hallerne op, er jeg sikker på, at der kommer ekstra mange piger, som gerne vil prøve vores sport. De bliver inspireret af at se dette velfungerende landshold, hvor så mange unge talenter har fået deres gennembrud.

- Jeg synes også selv, det er dejligt at se, hvordan spillerne har været i stand til at hjælpe hinanden, så de tilsammen kommer til at udgøre en endnu stærkere enhed. Faktisk er det jo meget afgørende i en holdsport, at man har det godt sammen, så det lægger jeg jo mærke til, beretter Lisbeth Klarskov.