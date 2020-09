Roskildes farligste rundkørsel: Nu bliver der lagt noget i vejen for cyklisterne

Der kommer rumleriller på to af cykelstierne ind i rundkørslen på Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej.

Roskilde - 09. september 2020 kl. 15:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle politikere i plan- og teknikududvalget kunne i aftes samle sig om, hvordan sikkerheden højnes yderligere i Roskildes farligste rundkørsel, som forener Helligkorsvej, Fælledvej og Møllehusvej.

Og højere sikkerhed i rundkørslen betyder lavere hastighed for cyklisterne. Der kommer nemlig rumleriller på to af de fem veje, som går ind i rundkørslen.

- Med de bump, der er sat på alle vejen ind og ud ad rundkørslen, har vi fået bilisternes hastighed væsentlig ned, men cyklisterne kan fortsat give den fuld gas. Det er vores oplevelse, at det lige nu er cyklisternes høje hastighed, som er medvirkende årsag til, at der opstår farlige situationer, siger formand for plan- og teknikudvalget Jens Børsting (S) og fortsætter:

- Derfor kom forvaltningen med den ide, at vi laver rumleriller på to cykelstier ind i rundkørslen for at få nedbragt hastigheden. Det syntes vi var en fornuftig løsning.

Rumlerillerne vil hurtigst muligt blive etableret, når man som cyklist kommer kørende ind i rundkørslen fra Fælledvej, og når man kommer fra Helligkorsvej inde fra byen og ind i rundkørslen.

- Det er de to veje, vi oplever, er mest konfliktskabende, og derfor prøver vi nu at få hastigheden på cyklisterne ned på de to veje, siger udvalgsformanden.

Samtidig vedtog udvalget også, at de midlertidige bump, som er lavet på alle fem veje, både ind og ud ad rundkørslen, bliver udskiftet fra de midlertidige bump, der er nu til permanente bump af asfalt.