Roskildes faglige formand til 1. maj: Vi slås stadig for lønmodtagerne

Fagbevægelsen har i år måttet aflyse sine normale 1. maj-møder, men der er fortsat brug for at sikre lønmodtagernes arbejdsforhold, forklarer Bo Viktor Jensen, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Østsjælland, som dækker det gamle Roskilde Amt.

30. april 2021

Fagbevægelsen har på ny vist sin vigtighed her til 1. maj og midt i en corona-tid. Her har vi atter kunnet se værdien af at stå sammen og være organiseret.

De faglige organisationer, og selvfølgelig specielt vores fælles overbygning i Fagbevægelsens Hovedorganisation har fra starten af krisen spillet en afgørende og vigtig rolle. Vi har været med til at indgå trepartsaftaler, som sikrer, at tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville blive fyret, kan beholde deres job.

Tryghed og fuld beskæftigelse bliver i øjeblikket udfordret af ulovlig og underbetalt arbejdskraft. Fagbevægelsens Hovedorganisation arbejder daglig for at sikre, at vores succesfulde aftalemodel med overenskomster fortsat er den måde, vi regulerer løn- og ansættelsesvilkår på.

Vi sikrer, at overenskomsterne og lovgivningen på arbejdsmarkedet bliver overholdt. Det sker når fagbevægelsen arbejder for at styrke lønmodtagernes ansættelsesforhold og overenskomstmæssige rettigheder.

På arbejdsmarkedet er der smarte arbejdsgivere, og lige som i den kriminelle verden, mener de altid at det kan betale sig at omgås regler og aftaler.

Medarbejderne er selvfølgelig ikke ligeglade med deres arbejdsforhold, men det er ikke let for den enkelte medarbejder at stå frem og fortælle om dårlige arbejdsforhold.

Mange frygter for at blive fyret, hvis de åbner munden, og her er ens levebrød er på spil

Falske selvstændige

Nu bliver vi informeret i pressen om arbejdsforhold, der er fuldstændigt uacceptable, og som vi troede hørte fortiden til.

Vi taler om 'moderne daglejere' i form af 'falske selvstændige' Wolt-bude eller fortællinger om grov udnyttelse i fabrikshaller hos Amazon eller Nemlig.

Pressen afslører forhold, som vi normalt forbinder med arbejdsvilkårene i de mest underviklede ulande, ikke noget der kan ske i Danmark.

Vi hører om lagerarbejdere, der ikke har tid til at gå på toilettet, chauffører, der straffes med bøder ved den mindste forsinkelse samt medarbejdere, som selskabet fralægger sig ansvaret for, da de er hyret gennem underleverandører.

Nemlig.com har tidligere frasagt sig ansvaret for chaufførernes dårlige arbejdsforhold. Det gør de med den begrundelse, at chaufførerne er ansat af selvstændige vognmænd. Men det er ikke en undskyldning, lyder det fra flere eksperter. Når en vognmand ikke er den reelle arbejdsgiver, er det en omgåelse af ansættelsesretten at påstå dette, fordi Nemlig.com derved skubber ansvaret fra sig. Meget tyder på, at hverken vognmændene eller deres chauffører er andet end ansatte.

I årevis har man kendt til de konstruktive 'arme-til-ben'-selskaber inden for håndværkerfagene, hvor virksomhederne i stedet for at ansætte fx 10 malere på overenskomstmæssige vilkår, bestiller 10 selvstændige malere fra Polen eller Ukraine, som ikke er underlagt krav om overenskomster, da de jo er selvstændige.

Vi læser i pressen at Københavns Kommune fandt sidste år snyd med løn og arbejdstid i mere end ni ud af 10 sager, hvor der var mistanke mod en leverandør af rengøring. Det har medført krav om efterbetaling af 370.637 kroner, viser kommunens årsrapport.

Mens vi læser om de her sager, bliver jeg overrasket, når nogen siger, at fagbevægelsen har udspillet sin rolle. Det virker tværtimod, som om der i høj grad er brug for os.

Fortidens forhold

Når man prøver at genindføre fortidens horrible arbejdsforhold ad bagdøren, står vi i Fagbevægelsen klar, og vi har ikke tænkt os at sidde på hænderne, mens nogen forsøger at rulle 150 års fremskridt på arbejdsmarkedet tilbage.

Det er stadig vigtigt være en del af et fagligt fællesskab og stå i en rigtig fagforening. der anerkender den danske model, og som kan forhandle overenskomst samt hjælpe, når lokummet brænder.

I Roskilde Kommune har man som i mange andre byrådet har vedtaget en indkøbs- og udbudspolitik, der kræver, at man har overenskomst, hvis man vil være leverandør. Ordentlige arbejdsforhold gælder for alle, og jeg er glad for, at politikkerne tager det alvorligt. Der er allerede kommuner rundt om i landet som har taget konsekvensen at dårlige arbejdsforhold og opsagt aftaler.

En stærk spiller

Nu foregår der forhandlinger mellem 3F og Nemlig.Com til gavn for medarbejderne. Det er igen et godt eksempel på, at faglige organisationer ikke vil finde sig i man genindføre oldnordiske arbejdsforhold i profittens navn.

Uden medlemskab af en faglig organisation står man helt alene. På et tidspunkt får alle brug for hjælp i deres arbejdsliv, og så er det godt at være en del af fællesskabet og en Ok fagforening

Jeg håber, at flere danskere vil få øjnene op for, hvor vigtig en rolle fagbevægelsen spiller ikke mindst i kriser som denne, hvor der er behov for en stærk spiller på lønmodtagernes side.

Bo Viktor Jensen

Formand

FH ØstSjælland.

