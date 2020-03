Østervangsskolen har taget et skridt op. Ikke kun på grund af fine karakterer, men også fordi eleverne kommere fra mere ressourcestærke hjem, og man derfor må forvente højere karakterer. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Roskildes elever er de 12. dygtigste i landet

Roskilde - 09. marts 2020

Skoleleverne i Roskilde Kommune er de 12. dygtigste i landet målt på karaktergennemsnit for 9. klasserne. Det viser den seneste kvalitetsrapport for skoleområdet i Roskilde.

Ved skolereformen i 2014 satte Roskilde Kommune et mål om at blive blandt de 10 bedste frem mod 2024, og det er man nu sølle 0,1 karakterpoint fra med 7,5 i gennemsnit. Målet var dog indfriet med en 7. plads og et snit på hele 7,9 allerede i skoleåret 2014/2015, men det var helt exceptionelt, og siden har man ikke nået de højder. I tre af de fire følgende år har snittet ligget på 7,5, og den lille bølgetop med 7,6 i 2017 rakte til en 11. plads på landsplan.

Under forventningerne

Går man lidt dybere ned i de nyeste tal, viser der sig noget større udsving på de enkelte skoler.

Baunehøjskolen, der siden i sommer har været en del af Nordskolen, er på to år drattet ned fra et flot gennemsnit på 8,2 til 6,7, som er kommunens dårligste sammen med Hedegårdenes Skole.

Korrigerer man karaktererne for den såkaldte socioøkonomiske reference - altså, hvad man kan forvente af karakterer ud fra børnenes baggrund - ligger Hedegårdenes Skole dog et lille hak over forventningen (som er lavest blandt alle kommunens folkeskole) men Baunehøjskolen præsterer en halv karakter under forudsætningerne.

Set over en treårig periode er det dog Jyllinge Skole - den anden halvdelen af Nordskolen - der lever dårligst op til forventningerne sammen med Sct. Jørgens Skole. Begge med et snit på 7,1, hvor begge skolers elevmateriale burde give et snit på 7,5.

Distrikt er ændret

I den anden ende af spektret klarer Klostermarksskolen sig på alle måder bedst. Gennemsnittet på 8,5 var kommunens bedste sidste skoleår, og det er en halv karakter over forventningen. Trekronerskolen klarer sig næstbedst med 8,3 snit - cirka det forventede - og Østervangsskolen indtager en tredjeplads med 8,0 i snit. Det er en del mere end de foregående års 7,2 og 7,2 i snit, men set i forhold til elevgrundlaget klarer skolen sig faktisk ikke bedre end de seneste år.

Den socioøkonomiske reference er steget med en hel karakter på bare et enkelt år, og det betyder, at skolens elever nu kommer fra markant mere ressourcestærke hjem. Der har dog også været udsving i elevernes baggrund på andre skoler såsom Tjørnegårdskolen, der har Roskildes største almene boligområde i sit distrikt, men her er karaktererne ikke fulgt lige så godt med.

Flere kan gå videre

På de fleste skoler kan flertallet af eleverne gå direkte videre til en ungdomsuddannelse med mindst 2 i gennemsnit samlet set i dansk og matematik. Det opnår 95,5 procent nu mod 93,7 procent to år før.

Her er der også forskelle mellem skolerne, da samtlige elever på Klostermarksskolen, Himmelev Skole, Margretheskolen og Baunehøjskole - trods karakterfaldet - klarer adgangskravet.

Andelen af uddannede lærere på Roskildes folkeskoler er steget fra 82,3 til 84,8 procent, men det er stadig under landsgennemsnittet og en del under det nationale mål på 90 procent, som skal nås til skolestarten i 2021.