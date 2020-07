Roskilde Bibliotek fortsætter som centralbibliotek og skal dermed levere ydelser til de kommunale biblioteker i hele Region Sjælland og Bornholms Regionskommune. Roskilde Centralbibliotek servicerer således 18 biblioteker med godt 350 biblioteksansatte.

Roskildes centralbibliotek får 100 års jubilæum

Roskilde - 07. juli 2020 kl. 05:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen sikrer, at Roskilde fortsætter som centralbibliotek i perioden 2021-2024. Det er en glædelig nyhed for både regionen og kulturlivet i Roskilde, mener formanden for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S).

- Som centralbibliotek påtager vi os et ansvar for - sammen med Danmarks fem andre centralbiblioteker - at understøtte og omsætte Kulturministeriets kulturpolitiske ambitioner regionalt og nationalt. Det smitter også positivt af på borgerne i Roskilde Kommune: Det adgang til en enorm materialesamling, både fysisk og digitalt, men også et specialiseret fagpersonale, der med kompetencer i alt fra formidling af tegneserier til facilitering af læsning for udsatte børn, dagligt står til rådighed med inspiration til alle borgere her i Roskilde. Den ny nationale rammeaftale sætter med sine tre temaspor 'kultur for alle', 'glæden ved sprog, litteratur og læsning' og 'borgeren i den digitale verden' fokus på noget, vi er stærke i her i Roskilde og også fremover skal være med til at løfte i hele Region Sjælland og Bornholm. Det skal vi være stolte af, siger Claus Larsen.

At der er et centralbibliotek i Roskilde, er ikke noget nyt. Det har der været uafbrudt siden 1923.

- Både dengang og i dag sætter vi barren højt og arbejder på dels at sikre et relevant tilbud til bibliotekerne i regionen, men også ved at spille konstruktivt ind i den nationale biblioteksudvikling. Det gør vi som centralbibliotek via en solid og relevant materialesamling og en fagligt set meget stærk og ambitiøs medarbejderstab. Det er altafgørende for, at vi kan løfte vores opgave og ansvar over for bibliotekerne i Region Sjælland og på Bornholm, men det kommer naturligvis også alle kommunes borgere til gavn hver dag, og nu kan vi se fremad mod fejringen af 100-året som et ambitiøst og markant bibliotekstilbud, der hver dag gør en forskel i mange borgeres liv, siger Roskildes biblioteks- og borgerservicechef, Christian Lauersen.

