Derer store huller i Roskilde Kommunes økonomi. Kassebeholdningen er slunken, kæmpebesparelser venter næste år, og nu holder budgettet for i år heller ikke. Foto: Allan Grasberger

Roskildes budget for i år holder heller ikke vand

Roskilde - 22. august 2019 kl. 12:19 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sparekniven venter i Roskilde Kommune, hvor politikerne skal finde besparelser for 126 millioner kroner på næste års budget. Og ikke nok med det - nu er det også nødvendigt at tage et nyt kig på budgettet for i år.

- Lige nu er der faresignaler for, at budgettet for 2019 ikke holder, og det skal vi gøre noget ved, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Han har indkaldt de fem partier bag budgetforliget til drøftelser for at sikre, at det vedtagne budget holder. Det sker efter en status for det første halvår, der viser en forventet merudgift på 57 millioner kroner på det endelige regnskab. Indeværende år var budgetteret til at give 20 millioner i overskud, men nu tyder det på, at 2019 kommer til at give et underskud på 37 millioner kroner.

Derfor skal budgetpartierne nu se på mulighederne for at lave opbremsninger i serviceudgifter eller udskyde anlæg, så kommunens likviditet ikke skrumper yderligere, og risikoen for sanktioner stiger.

