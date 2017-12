Søjlerne viser, hvor mange gange Roskilde Kommune har visiteret borgere til et Tvind-tilbud i henholdsvis 2015, 2016 og 2017. I år er kun antallet to, sidste år ni. Antallet i 2015 KAN være større end de otte, den første søjle viser.

Roskildes brug af Tvind er styrtdykket

Roskilde - 27. december 2017 kl. 12:57 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens politikerne i byrådet heftigt har diskuteret, om det vil være lovligt at træffe beslutning om, at Roskilde skal undlade at visitere borgere til tilbud, som har forbindelse til Tvind, er embedsmændene i kommunen allerede godt i gang med at føre beslutningen ud i livet praksis. Det viser en opgørelse, som forvaltningen har udarbejdet til DAGBLADET.

Mens der i 2016 blev visiteret ni Roskilde-borgere til Tvind-tilbud, så har kommunen i år kun i to tilfælde fundet, at et ophold på en Tvind-skole var det rette tilbud.

Opgørelsen har alene fokuseret på, hvornår visiteringen har fundet sted for de borgere, der har været i et Tvind-tilbud i 2016 eller 2017. Det vil sige, at personer, som er blevet visiteret fx i 2014 eller 2015, og som ikke længere var i tilbuddet ved indgangen til 2016, ikke optræder i opgørelsen.

Af opgørelsen fremgår dog, at otte af de personer, der befandt sig i et Tvind-tilbud i 2016 og/eller i 2017, blev visiteret til det i 2015. Deraf kan man udlede, at Roskilde Kommune i 2015 visiterede borgere til Tvind-tilbud mindst otte gange, hvilket gør faldet til to i 2017 så meget desto mere markant.

Aktuelt befinder 13 borgere fra Roskilde sig på en skole eller et opholdssted med tilknytning til Tvind. Af disse er én nu under udslusning, opholdet for en anden slutter her til nytår, mens opholdet for en tredje udløber til sommer. For de øvrige 10 er der ikke truffet nogen beslutning om, hvor længe opholdet skal fortsætte.

