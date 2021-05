Se billedserie Borgmester Tomas Breddam vil fortsætte sparekurs for at fastholde genopretning af kommunens økonomi.

Roskildes borgmester: Vi må passe på pengene

Roskilde - 05. maj 2021 kl. 16:15 Kontakt redaktionen

- Vi skal hele tiden passe på pengene. Ellers kan kommunens økonomi hurtigt skride igen, efter at vi nu har fået rettet op på situationen.

Sådan siger Roskildes borgmester Tomas Breddam (S) oven på et langt krisemøde onsdag i byrådets centrale økonomiudvalg, hvor alle de valgte partiers ledere er repræsenteret.

Han mener, at artiklen tirsdag på Roskilde Avis's hjemmeside om et hul på 70 mio. kroner i kommunens økonomi er overdrevet.

- Der er kun tale om en prognose regnet ud for hele året, på baggrund af tallene fra første kvartal i 2021. Dvs. hvordan det hele vil ende, hvis vi ikke gør noget, men det gør vi selvfølgelig også.

- Vi har en meget stor usikkerhed, fordi vi langt fra kender corona-effekterne endnu. Men vi må da regne med, at f.eks. udgifterne til omfattende test af kommunens sundhedspersonale, skolelærere og elever vil falde, efterhånden som flere bliver vaccineret, og smitten går ned

- Samtidig er det også aftalt, at staten vil kompensere kommunerne for mange af disse ekstra udgifter, forklarer Tomas Breddam.

Dog har Roskilde i lighed med mange andre kommuner også stærkt stigende udgifter til udsatte og sårbare børn og voksne, samt til flere ældre borgere. Disse ventes heller ikke at blive mindre, efter at mange har været mere eller mindre isoleret under coronaen.

Positivt regnskab

Tomas Breddam understreger, at de problemer, der nu har vist sig i løbet af årets første kvartal, intet ændrer i det positive regnskab for hele 2020, som byrådet behandlede for en uge siden.

- Fakta er fortsat, at kommunens kassebeholdning nu er blevet forbedret i løbet af sidste år, så den ved starten af dette år kom op på 270 mio.

- Men der skal fortsat arbejdes hårdt for, at nå målet om en mere robust kassebeholdning på mindst 300 mio., siger Roskildes borgmester.

Større indsats

Lederen af Roskildes største oppositionsparti Venstre, Jette Tjørnelund, mente ikke helt overraskende, at situationen er betydeligt værre, end borgmesteren giver udtryk for.

Hun ønsker en større og mere energisk indsats for, at Roskilde som en velstående by får en bedre kommunal økonomi.

