Roskildes biskop om Julebudskabet: Vi er lykkeligvis ikke alene

Roskilde - 23. december 2020

- For mig er julen først og fremmest et budskab fra Gud til os mennesker om, at han altid er der for os : I er ikke alene, lyder det glædelige budskab.

Sådan forklarer Roskildes biskop, den nu 65-årige Peter Fischer-Møller, der efterhånden har været i byen gennem 12 år, om betydningen af den forestående højtid.

Da Roskilde Avis besøger ham til dette interview, sidder han helt alene i bispegården i det gule palæ ved Stændertorvet. Alle de øvrige medarbejdere hos stiftet arbejder hjemmefra denne dag for at reducere risikoen for corona-smitte mest muligt.

- Julens betydning i dag er i princippet den samme som for 2.000 år siden, da Jesus blev født. Gud viste sin kærlighed til denne verden og os mennesker ved at lade sin søn føde iblandt os, som et menneske ligesom dig og mig.

- Så behøver vi ikke mere at lade os overmande af frygt eller mismod, for han kommer til os med sit kærlige nærvær, forklarer Peter Fischer-Møller.

Troen på livet

- Vores jul i dag er en højtid, hvor vi har videreført den ældgamle fest 'jol'. Her fejrede vores forfædre vintersolhverv, fordi nu vendte solen, lyset og varmen atter tilbage, så man fik noget at leve af. Det gav nyt håb.

- I de engelsktalende lande er det noget med Kristus i 'christmas', men her i Norden beholdt man det gamle navn. Så var det nok lettere at få den nye tro til slå an ved at give den gamle fest et nyt og større indhold.

- Julen er fortsat troen på livet, men nu også i kraft af Guds kærlighed til menneskene, siger Peter Fischer-Møller.

- Gaverne er heller ikke nogen ny idé. Allerede de tre vise mænd, som vi kalder Hellig Tre Konger, kom jo med gaver til den lille nyfødte Jesus.

Plads til alle

For biskoppen er evangeliets fortælling helt aktuel.

- Tømreren Josef og hans gravide hustru Maria må rejse på et æsel, hele vejen fra Galilæa og ned til Betlehem. Her er der ikke en gang plads til dem herberget, så hun må føde sit barn ude i staldens krybbe.

- Det er en fortælling om, at der er plads til os alle. Ligesom markens fattige hyrder, som ingen andre ville have med at gøre, er de første til at høre om fødslen.

- Julen er en skarp kærligheds-historie, der gør op med både magtmisbrug og undertrykkelse, mener Peter Fischer-Møller.

Trøst til ensomme

I år under coronaen, mens mange er ensomme, får julen samtidig en ekstra dimension med trøst til dem, som er særligt udsatte eller bange, forklarer biskoppen.

- Her er et positivt budskab om, at de ikke er glemt af Gud og heller ikke skal glemmes af andre mennesker. og den besked er da værd at bringe videre.

Biskop Peter Fischer-Møllers jul starter allerede længe før den 24. december, når der er læsninger og gudstjenester i hele adventsperioden.

Juleaften har han gudstjeneste i domkirken klokken 15.00. Her medvirker domkirkens drengekor også oppe fra galleriet for at undgå corona-smitte.

Derefter er der familie-komsammen i bispeboligen, hvor han håber at sønnen og svigerdatteren med deres tre børn kan komme hjem fra Skotland og deltage.

Menuen juleaften er hel traditionel med andesteg og risalamande, og der bliver højst syv deltagere.

1. juledag den 25. december skal han prædike ved en gudstjeneste klokken 17 i domkirken.

2. juledag den 26. december har han fri, men kommer alligevel i domkirken for at følge gudstjenesten.