Roskildes bedste olympiske præstation nogensinde: Afgiv din stemme her

Roskilde - 31. maj 2018 kl. 11:30 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidder du også klinet til skærmen når der er OL. Husker du de store øjeblikke fra en begivenhed som hele verden følger med i?

Fredag den 22. og lørdag den 23. juni er der De Olympiske Dage i Roskilde, hvor tidligere olympiske deltagere fra både Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland kommer til byen og deltager ved et stort arrangement på Roskilde Havn, hvor alle har mulighed for at dyste mod OL-atleterne i fem forskellige discipliner.

I den forbindelse vil Olympiske Klub Danmark, DAGBLADET Roskilde og Roskilde Avis i fællesskab kåre den største præstation af en dansk olympisk deltager fra Roskilde ved et OL. Men hvem fortjener prisen? Det afgører du med din stemme. Efter at have gennemgået samtlige olympiske deltageres præstationer er de nominerede i alfabetisk rækkefølge efter fornavn:

John Petersson John Petersson: Paralympisk deltager i svømning ved fem paralympiske lege fra 1984 til 2000. Her blev det til 6 guld, 2 sølv og 7 bronzemedaljer. Petersson satte i alt 10 verdensrekorder i sin karriere. Han fik i 1988 tilnavnet »piskeriset«. John Petersson er vokset op i Jyllinge, hvor han også bor i dag. I otte år var John Petersson præsident i den Europæiske Paralympiske Komité og medlem af den Internationale Paralympiske Komité.





Judith Lyster Andersen Judith Lyster Andersen, OL 1976 Montreal: Judith Lyster er den første danske kvinde som fik lov til at være fanebærer ved et OL. Judith Lyster var roer og stillede op for Roskilde Roklub. Ved OL var hun med i fire uden styrmand, hvor Danmark som ene ikke østeuropæiske hold nåede finalen.





Mette Schjoldager Mette Schjoldager: Deltog ved OL i Sydney 2000 og Athen 2004 i mix- og damedouble i badminton. I Athen vandt hun bronze i mixdouble samme med Jens Eriksen. Hun har vunde VM-Bronze og været nummer et pår verdensranglisten. Mette voksede op i Viby og spillede de første mange år i Viby IF's Badmintonafdeling.





Rene Nielsen Rene Nielsen: Paralympisk deltager i atletik ved legene i Sydney 2000 og Athen 2004: I 2000 vandt Rene Nielsen guld i spydkast, sølv i kuglestød og bronze i moderne femkamp. I 2004 blev det til bronze i femkamp og bronze i kuglestød.





Reno B. Olsen Reno B. Olsen: Deltog ved OL i Mexico 1968 og München 1972: Reno B. Olsen var banecykelrytter og en del af det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb. I 1968 vandt han guld. Reno B. Olsen stillede op for Roskilde Cykel Ring. Han vandt også 12 danmarksmesterskaber. I dag bor Reno B. Olsen i Gevninge efter han blev pensioneret fra sit job som kedelpasser og skiltechef på Roskilde Sygehus.





Tage Henriksen, Carl-Ebbe Andersen og Finn Pedersen Tage Henriksen, Carl-Ebbe Andersen og Finn Pedersen: Deltog i OL i London 1948 i roning, to'er med styrmand, hvor holdet vandt guld. Båden var en rigtig Roskilde-båd, da alle de tre stillede op for Roskilde Roklub.





Thomas Ebert Thomas Ebert: Deltog ved OL i Sydney 2000, Athen 2004 og Beijing 2008: En del af »guldfireren«. Har vundet to OL guld og en bronze. Læg dertil 5 VM-guld i »guldfireren« og tre VM medaljer - to af guld - i letvægts toer. Thomas bor i dag I Brordrup ved Gadstrup.





- Vi kunne sikkert have taget andre med i afstemningen, men vi ønsker at have både mænd, kvinder og paralympiske deltagere med, lyder det fra René Nielsen, næstformand i Olympisk Klub Danmark. Han har sammen med medarrangør og tidligere olympisk sejler, Jesper Pilegaard, og journalist ved DAGBLADET Roskilde, Lars Kimer, stået for udvælgelsen af de syv. Lars Kimer har over en årrække skrevet en række artikler med tidligere olympiske deltagere med tilknytning til Roskilde.

Boblere (som du ikke kan stemme på):

Hans Henrik Ørsted, banecykling: OL-bronze i Moskva 1980

Morten Olsen, herrehåndbold: OL-guld i Rio 2016

Kasper Winther Jørgensen og Jacob Barsøe, roning: OL bronze i 2012 i Beijing og OL-sølv i 2016 i Rio.

Afstemningen slutter den 21. juni klokken 16.00 og vinderen bliver offentliggjort under de olympiske dage.

