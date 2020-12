Artiklen: Roskildes V-leder: Vanvittigt at lukke vores energitårn

- Når Kommunernes Landsforening nu lægge op til, at Roskildes topmoderne affalds-forbrænding i ARGO's energitårn ved Københavnsvej skal lukkes, er det noget af det mest vanvittige, jeg længe har hørt.

- Da jeg læste så det i pressen, troede jeg først, det var en udenfor sæsonen, siger lederen for Venste i Roskilde Byråd, Jette Tjørnelund

Hun undrer sig over, hvordan KL kan komme med sådan et forslag uden først at involvere ejerkommunerne, blandt andet i det tidligere Roskilde Amt omkring ARGO.