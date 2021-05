Roskildes S-formand valgt til hovedbestyrelsen

Formanden for Socialdemokratiet i Roskilde Jan Hjort er på partiets repræsentantskabsmøde i Region Sjælland blevet valgt til partiets hovedbestyrelse sammen med tre andre fra området.

Hovedbestyrelsen mødes ca. en gang om måneden for at lægge partiets overordnede linje, og Jan Hjort glæder sig nu til at kunne deltage i dette arbejde.