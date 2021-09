Roskildes S-formand: Mislykket mægling med Morten Gjerskov

Formanden for Socialdemokratiet i Roskilde Jan Hjort beklager, at han ikke har kunnet overtale Morten Gjerskov til at fortsætte som kandidat for partiet til kommunevalget. Foto: Jan Partoft

Roskilde - 11. september 2021

Formanden for Socialdemokratiet i Roskilde Jan Hjort meddelte lørdag, at han ikke havde haft held med sit mæglingsforsøg på at overtale Morten Gjerskov til at fortsætte som byrådskandidat til det kommende kommunalvalg.

- Jeg beklager meget, at vi ikke længere har Morten med på vores liste med kandidater. Nu har jeg prøvet at overtale ham til alligevel at fortsætte, men det ønskede han altså ikke, og det må vi naturligvis acceptere, siger Jan Hjort.

- Samtidig vil jeg gerne takke ham for mange års indsats i Roskildes kommunalpoltik for vores parti, siger S-formanden.

Morten Gjerskov meddelte overraskende fredag, at han ikke længere ønskede at være nummer tre på Liste A til kommunevalget, hvilket han ellers var blevet udpeget til gennem en urafstemning blandt de godt 500 S-medlemmer i Kommunen.

Hans begrundelse var, at det seneste budget-forlig om kommunens budget for 2022, som Socialdemokratiet netop har indgået med Venstre, Konservative, Radikale, SF og Enhedslisten, indeholder for store besparelser for det sociale område, som han er udvalgsformand for.

Desuden var han utilfreds med, at den proces, der fastlagde S-linjen i disse forhandlinger, ikke var tilstrækkelig demokratisk, og der ikke var taget nok hensyn til hans synspunkter.

