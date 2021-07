Roskildes Metal-formand: Godt med studerende til produktionen

Jesper Christensen er formand for Metal i Roskilde og Nordvestsjælland.

Roskilde - 24. juli 2021

Jesper Christensen, der er formand for fagforeningen Metal i Roskilde og Omegn, er positiv overfor planerne om at flytte flere studiepladser ud i provinsen. Men det kræver også en indsats fra både uddannelsesstederne og virksomhederne for at få fuldt udbygge af det.

- Jeg håber, at mange mindre virksomheder ude i 'Produktionsdanmark' kan få udbytte ud af det. De unge mennesker kommer med viden og engagement, som kan gavne det lokale erhvervsliv, siger han.

- Men det kræver samtidig , at de lokale erhvervsindsatser, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne vil arbejde for en kort vej fra forelæsningssal til et studiejob i en lokal virksomhed.

- De mindre virksomheder halter fortsat efter i digitaliseringskapløbet, viser flere undersøgelser.

- En undersøgelse blandt tillidsfolken hos Dansk Metal viser ligeledes, at det går meget langsomt med at få ny viden og nye teknologier i spil i de små produktionsvirksomheder.

- Både indkøb af nyt udstyr og adgang til nye og andre kompetencer kan være svært at overskue for den enkelte virksomhedsleder. Men i en tid som denne, hvor bl.a. industrien har svært ved at sikre nok kvalificeret arbejdskraft, er der behov for at tænke nyt, forklarer Roskildes smedeformand.

- De studerende er digitalt indfødte, tæt på den nyeste viden og forskning, og derfor kan de på den måde gøre en rigtig positiv forskel på arbejdspladserne.

- Derfor er det vigtigt, at virksomhederne tager godt imod de unge mennesker og forstår, hvor stor en forskel de kan gøre på arbejdspladserne. Det kan både være som studentermedhjælpere eller praktikanter.

Deres store potentiale kan være til gavn for virksomhedens økonomise bundlinje, og samtidig er det afgørende, at de unge mennesker får den nødvendige opløring ved at vise, hvad de kan i den virkelige verden, siger Jesper Christensen.